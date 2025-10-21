Лідер Ірану відхиляє перспективу ядерних перемовин зі США

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в понеділок, 20 жовтня, відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа про відновлення ядерних переговорів. Він також заперечує, що США знищили ядерний потенціал Ірану.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на державні іранські медіа.

"Трамп каже, що він є майстром укладення угод, але якщо угода супроводжується примусом, а її результат заздалегідь визначений, то це не угода, а нав'язування і залякування", — сказав Хаменеї.

Він додав, що для Сполучених Штатів немає бути різниці, чи є в Ірану ядерні об'єкти: ці є "недоречними, неправильними і примусовими".

До виступу іранського лідера Тегеран і Вашингтон провели 5 раундів непрямих переговорів, де обговорювали ядерну тематику, пише агентство Reuters.

Хаменеї також згадав про нібито ліквідацію американцями ядерних об'єктів Ірану: "Президент США з гордістю заявляє, що вони бомбили і знищили ядерну промисловість Ірану. Дуже добре, продовжуйте мріяти!"

У вересні президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна залишиться учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, попри загрозу поновлення санкцій ООН і тиск з боку деяких законодавців.

Удар США по ядерних об'єктах в Ірані

Уночі 22 червня американська авіація атакувала три ядерні об'єкти в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Ці об'єкти були ціллю і для Ізраїлю дещо раніше, 13 червня. Трамп заявив, що головною метою операції було нібито усунення ядерної загрози з боку Ірану. За його словами, атаковані ядерні об’єкти "були повністю знищені". Американський лідер попередив: якщо Тегеран не піде на мир — майбутні удари будуть "набагато масштабнішими".

CNN, Reuters та BBC опублікували матеріали, в яких йдеться про попередню оцінку наслідків ударів США по ядерних об'єктах Ірану. За даними журналістів, із посиланням на джерела в американській розвідці, ці удари не призвели до повного знищення іранської ядерної програми.

Президент США Дональд Трамп звинуватив видання у "брехні" та вимагав, щоб журналістів, які публікували ці історії, звільнили.