Сполучені Штати 9 жовтня запровадили санкції проти понад 50 людей і компаній, а також танкерів, які експортують нафту та інші нафтопродукти з Ірану.

Про це йдеться у пресрелізі американського Міністерства фінансів.

"Ці суб'єкти разом зробили можливим експорт нафти та нафтопродуктів на мільярди доларів, забезпечуючи критично важливий дохід іранському режиму та його підтримці терористичних груп, які загрожують Сполученим Штатам", – наголосили там.

Так, під нові американські обмеження потрапили понад 50 фізичних і юридичних осіб, а також танкери, "які сприяють продажу та транспортуванню іранської нафти та скрапленого вуглеводневого газу (СВГ) з Ірану".

Санкції стосуються майже двох десятків суден іранського "тіньового флоту" та нафтового термінала Rizhao Shihua Crude Oil Terminal у Китаї, який прийняв щонайменше десяток таких кораблів.

Також під обмеження потрапив й китайський нафтопереробний завод Shandong Jincheng Petrochemical Group Co., який, за даними Мінфіну США, придбав "мільйони" барелів іранської нафти з 2023 року.

Окрім цього санкції запроваджено проти компанії Markan White та Slogal, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) та "відіграють ключову роль" у забезпеченні продажу та постачання іранського СВГ до Шрі-Ланки.

22 серпня Вашингтон запровадив санкції проти міжнародної мережі компаній і суден "тіньового флоту" Ірану через незаконне транспортування нафти до Китаю.