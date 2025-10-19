Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зробила США пропозиції щодо спільних проєктів у сфері газової інфраструктури та атомної генерації для заміщення російського газу та нафти в Європі.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні 19 жовтня.

"У Європі має бути нуль російських енергоресурсів, і сигнали з Америки чіткі зараз — вони готові поставити у Європу стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання. У нашому регіоні є необхідна інфраструктура, є необхідний потенціал, який може допомогти енергонезалежності Європи значно більше. Ми зробили свої пропозиції Америці і щодо інфраструктури стосовно газу, і щодо атомної генерації, і щодо деяких інших проєктів. Ми працюємо над деталями", — сказав Зеленський.

Він також розповів про розширення співпраці з європейськими партнерами в межах програми PURL та "збільшення закупівлі американської зброї, зокрема ППО та деяких засобів нашої далекобійності".

"Наступного тижня будемо говорити з партнерами у Європі щодо нових внесків у програму PURL. Також готуємо дуже важливі наші домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій. Буде розширення наших можливостей. Команда Офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо", — сказав глава держави.

Крім того, Зеленський повідомив, що доручив дипломатам найближчим часом зібрати Коаліцію охочих, додавши, що "нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде".

"Майже щодня зараз – у комунікації з лідерами для того, щоб була наша спільна позиція – усіх у Європі – щодо тиску на Росію, правильного тиску. Ми нічого не будемо дарувати агресору, і нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Отже, нам у Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати і в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити", — додав президент.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.