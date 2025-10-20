Перейти до основного змісту
Рада ЄС підтримала відмову від російського газу, попри протест Угорщини та Словаччини
Марія Патока
Рада Європейського Союзу підтримала повну відмову від імпорту російського газу. Угорщина та Словаччина голосували проти.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради Європейського Союзу.

Для прийняття рішення необхідні були голоси кваліфікованої більшості, а не одностайне голосування.

Заборону прийняли в рамках дорожньої карти ЄС REPowerEU щодо припинення залежності від російської енергії.

Тепер Євросоюз юридично має перестати імпортувати російський газ через газопроводи та до 1 січня 2028 року припинити імпорт російського скрапленого газу.

Для остаточного затвердження рішення необхідне голосування Європарламенту.

Що відомо про наміри ЄС відмовитися від російських енергоресурсів

У травні 2022 року Єврокомісія представила план REPowerEU. Його метою є припинення імпорту російських нафти та газу країнами ЄС до 2027 року. Серед заходів — диверсифікація постачань нафти та газу від інших країн-імпортерів та розробка "механізму спільних закупівель", який буде вести переговори й укладатиме контракти на закупівлю газу від імені держав-членів, які беруть у ньому участь.

Комісія також розгляне законодавчі заходи, які з часом вимагатимуть від держав-членів диверсифікації постачань газу та нафти. Також Єврокомісія пропонує країнам-членам перехід на відновлювальні джерела енергії до 2030 року. 45% енергії країни мали б отримувати з відновлюваних джерел.

Словаччина та Угорщина виступають проти REPowerEU. Так, у липні 2025 року Словаччина блокувала ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії через план REPowerEU. У Словаччині вважають, що заходи в рамках REPowerEU "загрожують" економіці країни та енергетичній безпеці.

