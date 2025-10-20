Рада Європейського Союзу підтримала повну відмову від імпорту російського газу. Угорщина та Словаччина голосували проти.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради Європейського Союзу.

Для прийняття рішення необхідні були голоси кваліфікованої більшості, а не одностайне голосування.

Заборону прийняли в рамках дорожньої карти ЄС REPowerEU щодо припинення залежності від російської енергії.

Тепер Євросоюз юридично має перестати імпортувати російський газ через газопроводи та до 1 січня 2028 року припинити імпорт російського скрапленого газу.

Для остаточного затвердження рішення необхідне голосування Європарламенту.

Що відомо про наміри ЄС відмовитися від російських енергоресурсів

У травні 2022 року Єврокомісія представила план REPowerEU. Його метою є припинення імпорту російських нафти та газу країнами ЄС до 2027 року. Серед заходів — диверсифікація постачань нафти та газу від інших країн-імпортерів та розробка "механізму спільних закупівель", який буде вести переговори й укладатиме контракти на закупівлю газу від імені держав-членів, які беруть у ньому участь.

Комісія також розгляне законодавчі заходи, які з часом вимагатимуть від держав-членів диверсифікації постачань газу та нафти. Також Єврокомісія пропонує країнам-членам перехід на відновлювальні джерела енергії до 2030 року. 45% енергії країни мали б отримувати з відновлюваних джерел.

Словаччина та Угорщина виступають проти REPowerEU. Так, у липні 2025 року Словаччина блокувала ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії через план REPowerEU. У Словаччині вважають, що заходи в рамках REPowerEU "загрожують" економіці країни та енергетичній безпеці.