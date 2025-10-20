ЄС очікує ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії цього тижня — Каллас

Висока представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Єврокомісія очікує ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії вже цього тижня.

Про це Кая Каллас повідомила перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі, передає кореспондентка Суспільного.

"Ми очікуємо цього тижня також ухвалити 19-й пакет санкцій. На жаль, не сьогодні, але у нас також зустріч лідерів країн ЄС у четвер. Також ми обговорюємо з державами-членами, як краще координувати наші дії щодо тіньового флоту Росії", — про це повідомила Кая Каллас.

Також Кая Каллас заявила, що запрошення очільника Росії Путіна до Угорщини, яка є країною Євросоюзу, "є неправильним".

"Неприємно бачити, що людина, яку МКС розшукує, приїжджає до європейської країни. Росія веде переговори лише тоді, коли на неї збільшують тиск, тому ми сподіваємося, що президент Трамп також зробить те саме", — сказала Кая Каллас.

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про надання Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачали для України.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

26 вересня стало відомо, що Словаччина висловила заперечення щодо окремих пунктів у 19 пакеті санкцій, а саме щодо енергетики та автомобільного ринку.

"Вони шантажують нас щодо інших речей. І було незрозуміло, яких конкретно — йшлося, зокрема про енергетику, транспорт", — повідомило Суспільному джерело.

Інший дипломат ЄС додав, що питання щодо пакета санкцій мають "кілька держав-членів", тож робота триває, як і очікувалося.

3 жовтня на засіданні посли Європейського Союзу не дійшли згоди щодо 19-го пакету санкцій проти Росії, проте досягли значного прогресу у перемовинах. Подробиці щодо можливих заходів та обмежень поки що не оприлюднені.