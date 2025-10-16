ГУР оприлюднило дані про 139 морських суден та 142 капітанів, які допомагають Росії обходити санкції. Їх підозрюють у незаконному перевезенні підсанкційної російської та іранської нафти, а також викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці зазначають, що морський експорт сировини є однією з ключових складових російської економіки, яка фінансує війну проти України. Для обходу санкцій Росія продовжує нарощувати свій "тіньовий" танкерний парк, використовуючи підставні компанії та судна-примари.

Нові досьє були опубліковані на порталі War&Sanctions. Основними фігурантами стали:

нові "тіньові" танкери, які РФ використовує з 2025 року;

судна, що належать родині іранського нафтового магната Мохаммеда Хосейна Шамхані, сина колишнього міністра оборони Ірану. Вони забезпечують транспортування підсанкційної нафти;

танкери, пов'язані з астраханським бізнесменом Джамалдіном Пашаєвим, які залучені в торгівлі з Іраном та у схемах передачі летальної допомоги російській компанії ОЕЗ "Алабуга";

морські судна, що вивозять викрадене українське зерно;

судна, які незаконно заходять до закритих Україною портів на тимчасово окупованих територіях.

Загалом розділ "Морські судна" на порталі War&Sanctions тепер містить інформацію про понад 1 200 суден, понад половина з яких належить до "тіньового флоту" РФ, а також дані про майже 300 капітанів-порушників.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році міжнародні партнери, зокрема країни G7 та Європейський Союз, запровадили масштабні економічні санкції проти РФ. Їхня головна мета — обмежити доходи Кремля від експорту, зокрема енергоносіїв, та підірвати його здатність фінансувати війну.

Одним із ключових інструментів стало встановлення "стелі цін" на російську нафту (близько $47,6 за барель), яка запрацювала у вересні 2025 року. До цього було $60/барель.

Це обмеження забороняє західним компаніям (зокрема страховим та транспортним) обслуговувати постачання російської нафти, якщо вона продається за ціною, вищою за встановлену.

У відповідь Росія почала активно формувати так званий "тіньовий флот". Це мережа, що складається переважно із застарілих танкерів з непрозорою структурою власності (зареєстрованих на підставні компанії). Такі судна часто працюють із вимкненими транспондерами для приховування своїх маршрутів, здійснюють перевалку нафти з судна на судно у відкритому морі та користуються послугами незахідних страхових компаній, щоб обійти санкційний контроль.

"Тіньовий флот" Росії та міжнародні санкції

Росія створила "тіньовий флот" — мережу нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій, запроваджених через її агресію проти України. Цей флот дозволяє Кремлю продовжувати експорт нафти, зокрема до Китаю та Індії, навіть після запровадження обмежень на імпорт російської нафти до ЄС.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, "тіньовий флот" РФ налічує понад тисячу танкерів, зокрема 238 суден, які активно залучені в обхід санкцій. Ці танкери часто змінюють прапори, відключають системи відстеження та працюють без належного страхування, що ускладнює їх виявлення та ідентифікацію.

Міжнародна спільнота активно реагує на цю проблему. Євросоюз неодноразово розширював санкційні списки, додаючи до них судна, пов'язані з "тіньовим флотом". Наприклад, у 15-му пакеті санкцій ЄС додав ще кілька десятків суден, що залучені в нелегальному транспортуванні російської нафти.

Крім того, Австралія вперше запровадила санкції проти 60 суден "тіньового флоту", а Канада оголосила про санкції проти понад 200 суден, які використовуються для обходу санкцій.

Попри ці міжнародні зусилля, Росія продовжує використовувати "тіньовий флот" для забезпечення своїх економічних інтересів та фінансування військових дій.