Аеропорт Мюнхена закривали через появу невідомих дронів: що відомо

У суботу, 18 жовтня, аеропорт німецького міста Мюнхен був тимчасово зачинений через повідомлення про появу невідомих дронів.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву владу.

Інцидент трапився близько 22:00 за місцевим часом і тривав приблизно пів години, після чого повторився знову близько 23:00. Про "підозрілі спостереження" повідомили кілька співробітників служби безпеки та працівників аеропорту.

Федеральна поліція заявила, що не виявила в цьому районі жодних дронів або підозрілих осіб.

Близько опівночі 18 жовтня аеропорт відновив роботу, а зранку наступного дня авіасполучення повністю повернулося до звичайного режиму.

В адміністрації аеропорту зазначили, що ситуація майже не вплинула на розклад рейсів та пасажирів. Тимчасово перенаправлені були лише три літаки: два з них згодом приземлилися в Мюнхені, а ще один виліт скасували.

Нагадаємо, пізно вечері 2 жовтня в аеропорту німецького міста Мюнхен обмежили, а потім і призупинили польоти через те, що помітили дрони над об'єктом. Через безпекові обмеження 17 рейсів не змогли вилетіти з Мюнхена, це майже 3000 пасажирів. Ще 15 рейсів, що прибували, були перенаправлені до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

3 жовтня, вдруге менш ніж за добу, в аеропорту Мюнхена закрили обидві злітно-посадкові смуги після повідомлень про появу дронів.