Премʼєр Польщі прокоментував зустріч Зеленського та Трампа 17 жовтня

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа має проявити солідарність з Україною. Так він відреагував на зустріч президента України Зеленського та президента США Трампа у Білому Домі 17 жовтня.

Про це Дональд Туск написав у соцмережі X.

"Після вчорашніх переговорів президента Зеленського в Білому домі та з європейськими лідерами одне стало абсолютно зрозумілим: солідарність Європи з Україною проти агресії Росії сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше", — написав Дональд Туск.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому. Разом з американським лідером Дональдом Трампом він обговорив ракети Tomahawk для України, можливу майбутні зустріч з Путіним та питання посилення ППО й енергетики.