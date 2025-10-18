Зеленський: США розуміють, що Україні потрібні Tomahawk

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні повідомив, що однією з ключових тем його переговорів із Дональдом Трампом стали питання посилення протиповітряної оборони України та отримання далекобійних ракет Tomahawk.

Про це сказав Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі в Білому домі.

“Так, ми говорили про ‘Tomahawk’. Американська сторона сказала, що розуміє, що вони нам потрібні. Ніхто не закрив цю тему. Ми повинні працювати над цим більше”, — заявив Зеленський.

За словами президента, українська сторона продовжить перемовини щодо конкретних систем озброєння, виробництва та графіків постачання.

“Позитивний сигнал полягає в тому, що ми розуміємо, яка кількість нам потрібна і де її можна отримати”, — зазначив він.

Безпека і гарантії від США

Президент наголосив, що Сполучені Штати залишаються ключовим партнером України у сфері безпеки.

“Ми довіряємо Сполученим Штатам і президенту, тому що він хоче покласти кінець цій війні. Нам потрібні потужні безпекові гарантії, бо навіть після припинення вогню ми маємо бути впевнені, що Росія не повернеться до нової агресії”, — сказав Зеленський.

Він додав, що європейські партнери вже майже узгодили свої пропозиції безпекових гарантій, але лише США здатні вести діалог із Росією на рівних.

Путін боїться ракет Tomahawk

Зеленський підкреслив, що російська сторона уважно стежить за західними постачаннями зброї і розуміє потенціал України у разі отримання сучасних ракетних систем.

“Росіяни бояться ‘Tomahawk, тому що це потужна зброя. Вони знають, які системи ми вже виробляємо, і розуміють, що у поєднанні з цими ракетами ми можемо змінити ситуацію. Саме тому вони надсилають позитивні сигнали — звичайно, не українській стороні”, — заявив він.

Тристоронній формат і припинення вогню

Під час брифінгу Зеленський також відповів на запитання журналістки Суспільного Тетяни Козирєвої про можливу тристоронню зустріч у Будапешті. Зеленський відзначив, що він готовий до зустрічі з Путіним і у двосторонньому форматі, й у тристоронньому форматі за участі Трампа, а також до будь-яких інших варіантів, які можуть наблизити країни до миру

“Я відкритий до будь-яких форматів — двосторонніх чи тристоронніх, якщо вони можуть наблизити нас до миру. Президент Трамп вважає, що сторони мають зупинитися там, де вони зараз є. І тут він правий: потрібно зупинити війну, а вже потім почати розмову”, — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що питання територій залишається найчутливішим у будь-яких переговорах, але передусім важливо досягти припинення вогню.

Президенти обговорили ППО, Україна працює над збільшенням виробництва дронів.

Також стало відомо, що Дональд Трамп розповів Зеленському про деталі діалогу з Путіним.

"Ми розуміємо усі сигнали з боку російської сторони, вони не є новими, ми розраховуємо на тиск Трампа, аби завершити цю війну", — сказав Зеленський. Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому. Разом з американським лідером Дональдом Трампом він обговорив ракети Tomahawk для України, можливу майбутні зустріч з Путіним та питання посилення ППО й енергетики.