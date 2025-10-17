Уряди України та Словаччини провели третій раунд міжурядових консультацій, за підсумками яких підписали чотири документи. Угоди стосуються співпраці у сфері трудової міграції, фінансово-технічного співробітництва, обміну приміщеннями для дипмісій та спрощення перетину кордону.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після українсько-словацьких міжурядових консультацій за участі прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у Кошице.

За її словами, сторони підписали такі документи:

Угоду про співпрацю та обмін інформацією у сфері трудової еміграції;

Документ про технічне та фінансове співробітництво;

Угоду про обмін приміщень для розміщення дипломатичних представництв;

Протокол до угоди про пункти пропуску, який дозволить забезпечити пішохідні переходи.

Цього дня міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомляв, що Україна до кінця 2026 року планує відкрити Генеральне консульство в Прешові для покращення якості консульських послуг.

"Результати нашої консультації доводять, що Україна та Словаччина – партнери, друзі, які налаштовані надалі розбудовувати двосторонні відносини на засадах довіри, добросусідства, для безпеки та спільного європейського майбутнього", — зазначила Свириденко.

Вона додала, що наступний раунд міжурядових консультацій домовилися провести в Україні.

Що відомо про попередні консультації

Попередні консультації між урядами України та Словаччини мали комплексний характер і були спрямовані на вирішення як стратегічних, так і практичних питань. Ключовою подією стали другі міжурядові консультації 7 жовтня 2024 року в Ужгороді. За їхніми підсумками було підписано чотири документи, включно зі Спільною декларацією, яка підтвердила підтримку суверенітету України та визначила пріоритети співпраці.

На цій зустрічі сторони досягли конкретних домовленостей у сферах оборони та інфраструктури. Зокрема, йшлося про збільшення виробництва снарядів для України на словацьких підприємствах та спільне виготовлення розминувальних машин. Також було узгоджено подальшу роботу над запуском прямого залізничного сполучення Київ — Кошице та модернізацією пункту пропуску "Ужгород — Вишнє Нємецьке" для збільшення його пропускної здатності.

Цим формальним переговорам передувала зустріч прем'єр-міністрів 11 квітня 2024 року у словацькому місті Михайлівці. Її головною темою були торговельні відносини, а ключовим результатом — домовленість працювати над якнайшвидшим скасуванням односторонніх обмежень Словаччини на імпорт української аграрної продукції.