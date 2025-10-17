Батька детектива НАБУ Магамедрасулова залишили під вартою ще на два місяці

Печерський райсуд Києва залишив під вартою Сентябра Магамедрасулова 65-річного батька детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, якого звинувачують у незаконному веденні бізнесу в Росії.

Про це Суспільному повідомив адвокат Магамедрасулова Віктор Карпенко.

Слідчий суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк задовольнив клопотання прокуратури і залишив під вартою батька Сентябра Магамедрасулова до 15 грудня без можливості внесення застави.

Захист просив будь-який захід, не повʼязаний з триманням під вартою. Адвокати оскаржуватимуть рішення.

Що відомо про підозри Магамедрасуловим

Служба безпеки України разом з Офісом генпрокурора 21 липня одночасно влаштувала десятки обшуків у працівників Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Того ж дня СБУ оголосила підозри в злочинах проти нацбезпеки двом представникам НАБУ — керівнику регіонального відділу Руслану Магамедрасулову й таємному працівнику Віктору Гусарову.

Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ й САП, зокрема, посилаючись на вплив на ці відомства Росії. Через масові протести й засудження Заходу парламент відновив повноваження антикорупційних органів.

Однак Гусаров, Магамедрасулов та його 65-річний батько Сентябр досі перебувають під арештом. Їх підозрюють у нібито продажу технічних конопель представникам сектора економіки Росії.

СБУ стверджує, що Руслан Магамедрасулов нібито виступав як посередник продажу до Республіки Дагестан (РФ) партій технічних конопель. Їх незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько Сентябр.

Батько та син не визнають провини, а Магамедрасулов і його захист наполягають, що влада відкрила справи проти них, лише аби тиснути на Бюро й скомпрометувати його.

Раніше Суспільне детальніше писало про цю справу.

А ще 16 вересня СБУ та ДБР повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За версією слідства, детектив НАБУ нібито використовував свої зв’язки та службовий вплив та вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.

Коли засідання поновилося, адвокати заявили інше клопотання: просили суддю Шапутьку відкласти засідання та скерувати частину матеріалів справи до Київського апеляційного суду. Майже місяць тому СБУ та ДБР оголосили підозру детективу НАБУ Руслану Магомедрасулову у ще одному злочині: він нібито за винагороду у 900 тисяч грн впливав на податкову, яка мала виключити близько десяти "конвертаційних" компаній з переліку ризикових. Це вважає, слідство, дало б змогу провести фіноперації на майже 30 млн грн.

На думку адвокатів детектива НАБУ, цю справу, за підсудністю, мав би розглядати Вищий антикорупційний суд. А рішення про передачу справи туди має ухвалити Київський апеляційний суд.

"Друга стаття вона "корупційна" і це абсолютна абсурдна історія. Тому що у Руслана є багато подібних переписок, це оперативна робота. Він з'ясовував чи може ця справа бути підслідною НАБУ і чи може співрозмовник бути заявником. Якщо врешті слідство заявляє підозру в корупційній справі, тоді це підсудність ВАКСу", — сказала Суспільному захисниця Олена Щербан.

Печерський суд відмовив адвокатам.

В чому звинувачують

Слідство вважає, що Магомедрасулови намагалися продати насіння технічної коноплі до Росії. СБУ стверджує, що детектив НАБУ нібито виступав як посередник продажу, тоді як батько організував незаконне вирощування. З вересня 2022-го року вся торгівля з Росією повністю заборонена. Серед доказів — запис розмови детектива НАБУ Руслана зі знайомим, де нібито це й обговорювали та інформація про дагестанську компанію-покупця, яка мала придбати й реалізовувати її в РФ.

Захист стверджує, що розмова підроблена. Замість "Дагестану" в оригіналі лунав "Узбекистан". До того ж, каже адвокат Олена Щербань, в Дагестані навідміну від Узбекистану не існує жодних держпрограм щодо коноплі про які запитував магомдрасулов. Та й сама російська компанія має заборгованість, через що не може претендувати на субвенції про, які також йшлося в розмові.

"Без жодних сумнівів йде мова про бажання вчинити злочин, продати насіння технічної коноплі в Дагестан. Ми зробили дві експертизи, у різних інстанціях: ІСТЕ СБУ і одна із установ в області. Звичайно, захисники будуть все спростовувати, бо це їм не вигідно", — сказав прокурор Олександр Ганілов.

Для з'ясування обставин, захист попросив викликати до суду свідка у справі – друга сім'ї Магомедрасулових, з яким детектив НАБУ телефоном обговорював продаж технічної коноплі, вирощеної батьком. Прокурори заперечили, однак суддя виклик свідка дозволила.

"Ми не надаємо оцінку зібраним доказам у цьому засіданні. Я вважаю відсутні підстави для допиту свідка", – наголосив прокурор Ганілов.

Узбекистан чи Дагестан

За трибуною у залі суду з'явився чоловік середніх років Юсуф Мамешев. Він розповів, що Магомедрасулових знав давно, добре товаришував із батьком. Йому також було відомо, що батько детектива Сентябр вирощує технічну коноплю у Житомирській області для продажу. Той самий дзвінок, фрагмент якого публікувала СБУ, за словами чоловіка, відбувся у лютому цього року. До Юсуфа зателефонував детектив НАБУ Руслан і попросив через знайомих узбеків допомогти батькові продати насіння коноплі до Узбекистану.

"На записі мій голос. Розмова там була про Узбекистан. Руслан знав, що я маю друзів в Узбекистані. Він подзвонив мені і попросив, щоб я допоміг батькові, спитав у друзів чи не потрібні їм сім'я коноплі. В ході дзвінка є такі терміни, як "розмови з узбеками", "державна програма" (яка діє саме в Узбекистані – ред.). В Дагестані 3 мільйони людей, там ні ґрунту, ні фабрик – зайдіть в Google, ніколи там коноплею не займалися", — сказав в суді свідок.

Також Юсуф розповів, що його тричі допитувало СБУ. А ще згадав про погрози від, нібито, працівників СБУ та поліції.

"Тиск був. На мене почали виходити різні люди, з різними пропозиціями. Потім до мене приїхав чоловік з СБУ, я його давно знаю, ми в мечеть ходимо на молитву. Там були погрози прямі. Він мені писав: "Ти не за тих граєш. У тебе можуть бути реальні проблеми і НАБУ-шники тебе не спасуть. Це хіба не тиск?" — наголосив свідок.

За словами чоловіка, під час зустрічі він дав зрозуміти, що не змінюватиме показів. Того ж вечора Юсуфа нібито з метою тиску, оголосили "у розшук" в застосунку "Резерв+", а на ранок затримала поліція і відвезла до ТЦК.

"Поліцейський підійшов до мене і запита, що з "Резервом". А тоді показав планшет з моїми даними. Вони до мене цілеспрямовано підійшли і у них уже все було" – говорив Юсуф.

Після допиту в суді прокурор додав досправи і допит Юсуфа проведений СБУ. А заразом і висновок психологічно-емоційного стану свідка:

"Він здатен додумувати певні події. Якщо сказати просто — він бреше. На уточнюючі питання він не може відповісти", – сказав у коментарі Суспільному прокурор.

Адвокати сказали, що експертиза недійсна, оскільки за даними реєстру Мін'юсту, у експерта нібито сплив термін свідоцтва за півроку до цього.

"Ніхто не призначив би експертизу експерту, який не має права її робити. Ну хто б себе умисне підставляв. Експерт мав можливість проводити дослідження безстроково", — сказав прокурор.