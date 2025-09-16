СБУ та ДБР повідомили про нову підозру детективу НАБУ Магомедрасулову

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру детективу Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслану Магомедрасулову. Його звинувачують у незаконному веденні бізнесу у Росії.

Про нову підозру Магомедрасулову повідомила СБУ.

За версією слідства, Руслан Магомедрасулов нібито використовував свої зв’язки та службовий вплив та вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.

Детектив НАБУ нібито впливав на податкову для прийняття протиправних рішень щодо виключення близько десяти компаній з переліку ризикових. Це мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на майже 30 млн грн. СБУ назвала компанії "конвертаційними".

Руслан Магомедрасулов мав би отримати 900 тисяч гривень за виконання цієї "послуги", стверджує СБУ. Справа знаходиться на досудовому слідстві.

12 вересня суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою детективу НАБУ Руслану Магомедрасулову у справі щодо незаконного бізнесу у Росії та продажу технічної коноплі до Дагестану.

У чому звинувачують Руслана Магомедрасулова

Служба безпеки України звинуватила співробітника НАБУ Руслана Магомедрасулова та його батька Сентябра у нібито продажу технічних конопель представникам сектору економіки Росії.

СБУ стверджує, що Магомедрасулов нібито виступав як посередник продажу до Республіки Дагестан (РФ) партій технічних конопель. Їх незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько.

Руслана Магомедрасулова заарештували 21 липня. 22 липня суд у Києві відправив його під варту до 16 вересня без права на заставу. Адвокати планують оскаржувати рішення суду.

СБУ також оголосили про підозру нардепу Федору Христенку у державній зраді. СБУ стверджує, що Христенко був агентом російських спецслужб та нібито відповідав за посилення впливу на НАБУ. За даними Служби безпеки, Христенко перебував в "тісних" стосунках із частиною керівників НАБУ. Серед них називають й затриманого Руслана Магомедрасулова. Нардеп утік з України після початку повномасштабного вторгнення Росії.