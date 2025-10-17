У першій половині 2025 року Україна посіла п'яте місце у світі за відсотком здійснених проти країни кібератак, а також перше місце в Європі за кількістю заходів, організованих з боку інших держав.

Про це йдеться у звіті "Digital Defense Report 2025", який оприлюднила компанія Microsoft.

У складеному за відсотком від всіх кіберзагроз топі перші місця посідають:

США (24.8%) Британія (5.6%) Ізраїль (3.5%) Німеччина (3.3%) Україна (2.8%)

Автори звіту окремо зазначають, що Україна, "як і слід було очікувати, залишалася в центрі уваги російських структур". В регіональному вимірі Україна стикнулася з найбільшою кількістю подій, організованих на території Європи іншими державами — з 277 атаками. Друге та третє місце посідають Британія та Польща з 144 та 97 атаками відповідно.

У розділі звіту, де висвітлюється шкідлива діяльність державних структур, Росія поставлена в один ряд з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Якщо Китай зосереджений на масштабуванні глобального шпіонажу, Іран — на спробах пристосуватися до умов свого конфлікту, а КНДР — на генерації доходів та створенні агентурної мережі, то Росія описується як досі здебільшого сфокусована на Україні.

У 2025 році агенти РФ розширили перелік цілей, намагаючись проникнути в мережі України та країн-членів НАТО, йдеться у звіті. Microsoft спостерігає збільшення кількості російських дій, націлених на малі підприємства в країнах, що підтримують Україну. Раніше їхня діяльність в основному була обмежена традиційними цілями на кшталт урядових установ. Аналітики вважають, що менші цілі можуть розглядатися як точки, з яких потім можна отримати доступ до більших організацій. Також Росія атакує дослідницькі центри та громадські об'єднання в Європі та Північній Америці, що говорить про їхню розвідувальну цінність для неї та війни, яку вона веде.

У звіті згадується, що російські державні структури намагаються передавати операції на "аутсорс", залучаючи до справи кіберзлочинців. Також вони використовують більш складні методи, що, імовірно, є реакцією на минулі викриття з боку іноземних урядів та кібербезпекових компаній.

Крім того, автори звіту приділяють окрему увагу штучному інтелекту, який, за їхніми словами, став однаково корисним для обох сторін — як для зловмисників, так і для захисників.