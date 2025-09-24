Канада виділяє 92 млн гривень на кіберзахист України: що саме профінансують

Канада виділяє Україні 92 мільйони гривень (3 мільйони канадських доларів) в межах нового пакета допомоги Талліннського механізму.

Про це у телеграм-каналі повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Зазначається, що кошти спрямують на посилення захисту критичної інфраструктури, протидію кіберзагрозам, закупівлю обладнання та створення систем виявлення й запобігання атакам.

Наразі канадські партнери вже обрали шість проєктів для фінансування. Серед них — підтримка Державної судової адміністрації України, Чорнобильської АЕС, Державної прикордонної служби України.

Фінансування надходитиме через U.S. Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global) — організацію, яка має досвід впровадження проєктів технічної допомоги в Україні.

"Сучасна війна триває не лише на полі бою, а й у кіберпросторі. Завдяки підтримці партнерів у межах Талліннського механізму ми ефективніше протидіятимемо кіберзагрозам, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов", — додали у відомстві.

Нагадаємо, у вересні 2024 року стало відомо, що Франція та Канада домовилися спільно допомагати Україні протистояти російській агресії у кіберпросторі. А також "сприяти управлінню міжнародними кризами та конфліктами, у тому числі в кібернетичній сфері.

Талліннський механізм для кібердопомоги Україні

З 20 грудня 2023 року запрацював Талліннський механізм, який є системою, створеною Естонією та її союзниками для посилення кіберпідтримки з боку країн-донорів України в цивільній сфері.

Зокрема, країнами-донорами механізму є: Естонія, Нідерланди, Канада, Польща, Франція, Швеція, Німеччина, Данія, Італія США та Велика Британія.

Членами-спостерігачами Талліннського механізму є НАТО та Європейський Союз. До механізму також залучені естонський координатор у Києві, польський підрозділ підтримки у Варшаві та координаційна група, яка об’єднує представників України та всіх донорів.

До механізму залучені топові компанії технологічного сектору та приватні підприємці з країн-донорів. Водночас за допомогою механізму можна надавати естонським компаніям інформацію як про найближчі, так і про довгострокові потреби. У 2024 році Естонія виділить Талліннському механізму 500 тисяч євро у межах бюджету співпраці в галузі розвитку.