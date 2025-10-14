Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) інформує громадян, бізнес та державні установи, що з 14 жовтня 2025 року Microsoft остаточно припиняє підтримку операційної системи Windows 10. Це означає, що пристрої з цією ОС більше не отримують критичні оновлення безпеки — і тому стають вразливі до кібератак.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

На сайті служби роз'яснюється, що з моменту завершення підтримки Microsoft більше не буде виправляти виявлені у Windows 10 вразливості. Отже, відсутність оновлень операційної системи дає зловмисникам можливість завдати користувачам серйозної шкоди.

Основними загрозами для тих, хто продовжить використовувати Windows 10, називають:

дедалі більшу вразливість для вірусів, програм-вимагачів та шпигунського ПО, що може призвести до фінансових втрат та крадіжки персональних даних;

припинення роботи важливих програм та додатків, коли розробники перестануть адаптувати їх під застарілу систему;

порушення вимог законодавства у сфері кіберзахисту — для об'єктів критичної інфраструктури, які продовжать використовувати непідтримуване ПО.

Для запобігання загрозам Держспецзв'язку радить:

безкоштовно оновитися до Windows 11;

якщо таке оновлення неможливе — придбати у Microsoft платну підписку на отримання оновлень безпеки ESU ще протягом 1-3 років (порада актуальна для корпоративних клієнтів, хоча рішення доступне й звичайним користувачам);

якщо обладнання застаріле та не підтримує сучасні ОС — розглянути можливість його заміни або переходу на іншу операційну систему.

Для тих, хто залишається на Windows 10

Користувачам, які ухвалили таке рішення, служба рекомендує: