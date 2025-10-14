Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) інформує громадян, бізнес та державні установи, що з 14 жовтня 2025 року Microsoft остаточно припиняє підтримку операційної системи Windows 10. Це означає, що пристрої з цією ОС більше не отримують критичні оновлення безпеки — і тому стають вразливі до кібератак.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
На сайті служби роз'яснюється, що з моменту завершення підтримки Microsoft більше не буде виправляти виявлені у Windows 10 вразливості. Отже, відсутність оновлень операційної системи дає зловмисникам можливість завдати користувачам серйозної шкоди.
Основними загрозами для тих, хто продовжить використовувати Windows 10, називають:
- дедалі більшу вразливість для вірусів, програм-вимагачів та шпигунського ПО, що може призвести до фінансових втрат та крадіжки персональних даних;
- припинення роботи важливих програм та додатків, коли розробники перестануть адаптувати їх під застарілу систему;
- порушення вимог законодавства у сфері кіберзахисту — для об'єктів критичної інфраструктури, які продовжать використовувати непідтримуване ПО.
Для запобігання загрозам Держспецзв'язку радить:
- безкоштовно оновитися до Windows 11;
- якщо таке оновлення неможливе — придбати у Microsoft платну підписку на отримання оновлень безпеки ESU ще протягом 1-3 років (порада актуальна для корпоративних клієнтів, хоча рішення доступне й звичайним користувачам);
- якщо обладнання застаріле та не підтримує сучасні ОС — розглянути можливість його заміни або переходу на іншу операційну систему.
Для тих, хто залишається на Windows 10
Користувачам, які ухвалили таке рішення, служба рекомендує:
- уникати використання пристрою для роботи з фінансовими та чутливими даними;
- регулярно створювати резервні копії важливих даних;
- мати надійний антивірус та брандмауерФункції брандмауера та антивіруса не тотожні. Брандамауер — це фільтр, що блокує загрозливий контент та небезпечні з'єднання ще у мережі, тоді як антивірус нейтралізує шкідливі програми, які все ж потрапили на комп'ютер.;
- бути надзвичайно обережними при користуванні інтернетом.