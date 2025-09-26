Ми не воюємо, але й не живемо в мирі — Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що про мир у ФРН більше не можна говорити. Він зробив такий висновок після атак на мережі даних та інфраструктуру.

Про це Мерц заявив 26 вересня підприємцям на Шварцькому екосистемному саміті в Берліні, цитують Handelsblatt та web.de.

Загроза є реальною, як каже глава уряду. Канцлер не назвав, через кого так вважає, але перерахував цілий спектр дій, які його занепокоїли останнім часом:

"Польоти дронів, шпигунство, вбивство в Тіргертанні, масові погрози окремим особам публічного життя не тільки в Німеччині, але й у багатьох інших країнах Європи. Акти саботажу щодня. Спроби паралізувати центри обробки даних. Кібератаки".

Для наочності Мерц припустив, що серед аудиторії, яка слухала його виступ на саміті, напевне, "кожен другий хоча б раз стикався з атаками на свої мережі передачі даних та інфраструктуру".

У ніч на 26 вересня над землею Шлезвіг-Гольштейн зафіксували кілька дронів. Міністр внутрішніх справ Сабіна Зюттерлін-Вак заявила, що розслідується підозра на шпигунство. А раніше, 21 вересня, два німецькі винищувачі Eurofighter злетіли з авіабази Росток-Лааге для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20М, який пролетів над Балтійським морем із вимкненими транспондерами.

20 вересня Європейський постачальник систем для реєстрації та посадки пасажирів зазнав масштабної кібератаки, через що в аеропортах Берліна, Лондона та Брюсселя були затримки рейсів.