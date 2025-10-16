17 жовтня — 1332-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Зеленський прибув до США: спершу у нього заплановані зустрічі з представниками оборонних і енергетичних компаній, далі — зустріч з Трампом.
- Планується зустріч Трампа і Путіна у Будапешті протягом наступних двох тижнів. Про це вони домовилися після телефонної розмови з очільником Кремля.
Кривий Ріг обстріляли "шахедами"
У Кривому Розі на Дніпропетровщині — масована атака російськими ударними БпЛА типу Shahed, повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, в місті працює ППО, над Кривим Рогом кружляло понад 10 дронів і було чути близько 10 вибухів.
ЄС досяг попередньої угоди про Європейську програму оборонної промисловості, там передбачена допомога Україні
Президентство Євроради та перемовники з Європейського парламенту досягли попередньої угоди про Європейську програму оборонної промисловості (EDIP). Про це повідомила пресслужба Євроради.
EDIP — спеціальна програма фінансування оборони на суму 1,5 млрд євро на період 2025-2027 років. Як заявляє пресслужба, програма має на меті підвищити обороноздатність ЄС через посилення конкурентоспроможності та оперативності Європейської оборонної технологічної промислової бази (EDTIB).
Ще EDIP спрямована на підтримку оборонної промислової співпраці з Україною та українськими компаніями за допомогою спеціального Інструменту підтримки України з метою її майбутньої інтеграції в EDTIB.
"Інструмент підтримки України буде наділений фінансовим пакетом у розмірі 300 млн євро", — кажуть посадовці.
Путіну "не сподобалася ідея" Tomahawk для України
Президент США Дональд Трамп після розмови з очільником РФ Володимиром Путіним зазначив, що ракети Tomahawk "потрібні й для США". За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачалися для України. Раніше президент Америки казав, що майже ухвалив рішення про передання Києву "Томагавків".
Про це Трамп сказав 16 жовтня на пресконференції за підсумками телефонної розмови з лідером Кремля.
Американський очільник заявив, що запитав у Путіна під час розмови, чи не проти той, аби США надали Україні ракети Tomahawk: "Я сказав йому це. Йому не сподобалася ця ідея. Іноді треба бути трохи легковажним, але ні, він не хоче Tomahawk. Tomahawk — це жорстока зброя".
"Ми трохи поговорили про це, не багато сказали. Але я вам кажу, знаєте, нам потрібні Томагавки і для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні", — зазначив Трамп.
Трамп уточнив, коли зустрінеться з Путіним
У заявах для преси в Білому домі президент Дональд Трамп уточнив, що їхня зустріч з лідером Кремля Володимиром Путіним відбудеться, "ймовірно, протягом наступних двох тижнів". У цій зустрічі візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланець США Стів Віткофф та "вся команда", додав Трамп.
На запитання від журналістів, чому, на його думку, друга зустріч з Путіним матиме інші результати, американський лідер відповів, що зустріч на Алясці 15 серпня "фактично підготувала передумови".
Також Трамп пообіцяв, що у п'ятницю, 17 жовтня під час запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським розповість йому про зідзвон із Путіним.
"У нас проблема. Вони не дуже добре ладнають, ці двоє, і іноді важко проводити зустрічі, тому ми можемо робити щось, де ми окремо, але окремо, але рівноправно", — додав політик.