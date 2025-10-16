Путіну "не сподобалася ідея" Tomahawk для України

Президент США Дональд Трамп після розмови з очільником РФ Володимиром Путіним зазначив, що ракети Tomahawk "потрібні й для США". За словами Трампа, Путіну не сподобалася ідея, аби ці ракети постачалися для України. Раніше президент Америки казав, що майже ухвалив рішення про передання Києву "Томагавків".

Про це Трамп сказав 16 жовтня на пресконференції за підсумками телефонної розмови з лідером Кремля.

Американський очільник заявив, що запитав у Путіна під час розмови, чи не проти той, аби США надали Україні ракети Tomahawk: "Я сказав йому це. Йому не сподобалася ця ідея. Іноді треба бути трохи легковажним, але ні, він не хоче Tomahawk. Tomahawk — це жорстока зброя".

"Ми трохи поговорили про це, не багато сказали. Але я вам кажу, знаєте, нам потрібні Томагавки і для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні", — зазначив Трамп.