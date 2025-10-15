16 жовтня — 1331-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму понад один мільярд крон. Частину коштів — 400 мільйонів — спрямують на навчання українських військових. Німеччина виділить Україні додаткову допомогу на понад два мільярди євро. Швеція, Латвія, Естонія, Данія, Норвегія та Словенія оголосили про внески до нового пакета допомоги. Гроші дозволять закупити озброєння.
- В деяких областях України застосовані аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію
Яка програма візитів Зеленського у Вашингтон
Кореспондентка Суспільного у Вашингтоні дізналася, що на четвер, 16 жовтня, у президента України Володимира Зеленського заплановані зустрічі з оборонними та енергетичними американськими компаніями. До зустрічі із президентом США Трампом Зеленський матиме зустрічі у Конгресі.
Також очікується зустріч з українськими журналістами. Водночас поки що не підтверджено, чи відбудеться спільний медіабрифінг Зеленського із Трампом.
Трамп: Індія не купуватиме нафту в Росії
Президент США Дональд Трамп дізнався в Індії, що країна нібито не збирається надалі купувати нафту в Росії, що давало РФ змогу воювати проти України. Про це Трамп сказав 15 жовтня на пресконференції у Білому домі.
"Так, він (Моді — ред.) мій друг. Ми не були раді від того, що він купує російську нафту. Бо це дозволяє Росії продовжувати війну, де вони вже втратили мільйон солдатів. Я хотів би, щоб ця війна зупинилася, тож я не був щасливий від того, що Індія купує нафту. І він мене запевнив сьогодні, що вони більше не будуть купувати російську нафту, — це велика зупинка", — запевняє Трамп.
Єрмак в складі української делегації в США зустрівся з держсекретарем Рубіо
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про свою зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо і назвав її ключовою для 15 жовтня.
Ще на зустрічі були присутні прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.
Говорили про підготовку зустрічі президентів України та США, про кроки, які можуть змусити Росію припинити війну, про довгострокову архітектуру безпеки в Україні та Європи.
Гегсет пригрозив РФ розплатою за продовження війни в Україні
Міністр оборони США Піт Гегсет попередив, що Сполучені Штати та союзники змусять Росію платити за продовження агресії, якщо війна в Україні не припиниться.
Про це він заявив на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, передає кореспондентка Суспільного.
"Якщо ця війна не закінчиться, якщо не буде шляху до миру в короткостроковій перспективі, тоді Сполучені Штати разом з нашими союзниками вживуть необхідних заходів, щоб нав'язати Росії втрати за її продовження агресії. Якщо ми повинні зробити цей крок, Міністерство війни США готове зробити свій внесок таким чином, як це можуть зробити лише Сполучені Штати", — сказав він.
Норвегія виділить приблизно $198 млн на програму PURL для України
Норвегія планує виділити 2 мільярди крон (близько 198 млн доларів) на програму PURL із закупівлі американської зброї для України. Про це 15 жовтня оголосили на сайті норвезького уряду.
Як ідеться у пресрелізі, Норвегія зараз разом з кількома іншими країнами Європи долучається до забезпечення військового пакета допомоги, який має забезпечити Україну високопріоритетним оборонним обладнанням.
"Ми плануємо виділити 2 мільярди крон на пакет підтримки, який координує НАТО", — заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стере.
А міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік наголосив, як на полі бою для ЗСУ важливе військове обладнання, яке фінансують для Києва європейські партнери. Зокрема, для оборони велику цінність мають дрони, артилерія та сучасні засоби ППО.