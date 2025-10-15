Трамп: Індія не купуватиме нафту в Росії

Президент США Дональд Трамп дізнався в Індії, що країна нібито не збирається надалі купувати нафту в Росії, що давало РФ змогу воювати проти України. Про це Трамп сказав 15 жовтня на пресконференції у Білому домі.

"Так, він (Моді — ред.) мій друг. Ми не були раді від того, що він купує російську нафту. Бо це дозволяє Росії продовжувати війну, де вони вже втратили мільйон солдатів. Я хотів би, щоб ця війна зупинилася, тож я не був щасливий від того, що Індія купує нафту. І він мене запевнив сьогодні, що вони більше не будуть купувати російську нафту, — це велика зупинка", — запевняє Трамп.