РФ вночі запустила по Україні 320 дронів та 37 ракет, 28 із них — балістика

У ніч на 16 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України, застосувавши 320 дронів та 37 ракет.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Російська армія використала проти України:
- 320 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" та інших (близько 200 з них – "шахеди");
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
- 26 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 7 керованих авіаційних ракет Х-59.
За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряна оборона збила/подавила 283 безпілотників та 5 керованих авіаційних ракет Х-59.
У Повітряних силах додали, що 18 російських ракет станом на 10:00 локаційно втрачені, інформація щодо них уточнюється. Зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Основним напрямком удару були Полтавщина та Харківщина.