РФ вночі запустила по Україні 320 дронів та 37 ракет, 28 із них — балістика

У ніч на 16 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України, застосувавши 320 дронів та 37 ракет.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Російська армія використала проти України:

320 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" та інших (близько 200 з них – "шахеди");

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

26 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

2 крилаті ракети "Іскандер-К";

7 керованих авіаційних ракет Х-59.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряна оборона збила/подавила 283 безпілотників та 5 керованих авіаційних ракет Х-59.

У Повітряних силах додали, що 18 російських ракет станом на 10:00 локаційно втрачені, інформація щодо них уточнюється. Зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Основним напрямком удару були Полтавщина та Харківщина.