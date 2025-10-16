Перейти до основного змісту
РФ вночі запустила по Україні 320 дронів та 37 ракет, 28 із них — балістика
РФ вночі запустила по Україні 320 дронів та 37 ракет, 28 із них — балістика

Юрій Свиридюк
У ніч на 16 жовтня російські війська завдали комбінованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України, застосувавши 320 дронів та 37 ракет.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Російська армія використала проти України:

  • 320 ударних дронів типу Shahed, "Гербера" та інших (близько 200 з них – "шахеди");
  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
  • 26 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
  • 2 крилаті ракети "Іскандер-К";
  • 7 керованих авіаційних ракет Х-59.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряна оборона збила/подавила 283 безпілотників та 5 керованих авіаційних ракет Х-59.

У Повітряних силах додали, що 18 російських ракет станом на 10:00 локаційно втрачені, інформація щодо них уточнюється. Зафіксовано прямі влучання 14 ракет та 37 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях. Основним напрямком удару були Полтавщина та Харківщина.

