Апеляція ВАКС дозволила заочне розслідування щодо олігарха Жеваго

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 15 жовтня дозволила здійснення спеціального досудового розслідування щодо олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Його підозрюють в наданні хабаря у 2,7 мільйона доларів ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву за рішення на користь підконтрольної йому компанії.

Про це повідомила пресслужба Апеляційної палати ВАКС. Там не називають імені бізнесмена, але за даними Центру протидії корупції (ЦПК), йдеться саме про Жеваго.

Таким чином апеляція задовольнила скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та скасувала ухвалу першої інстанції, якою було відмовлено у дозволі на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Жеваго.

Як пояснюють у ЦПК, дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування надає можливість САП заочно завершити розслідування у справі бізнесмена і в майбутньому скерувати її до ВАКС.

На початку вересня 2025 року слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні вказаного клопотання через його передчасність, адже в Апеляційному суді Парижа 1 жовтня мало розглядатися питання щодо екстрадиції Жеваго. Втім, воно так і не відбулось через ініціативу самого суду. Наступна дата розгляду поки невідома.

Олігарх Костянтин Жеваго

3 серпня 2023 року НАБУ і САП повідомили Жеваго про підозру у наданні хабаря голові та суддям Верховного суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.

"Оскільки підозрюваний на момент скоєння злочину і до теперішнього часу перебуває у Франції, про підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги", — зазначили тоді у НАБУ.

Що відомо про арешт Жеваго у Франції

Жеваго, який контролює зареєстрованого в Лондоні виробника котунів Ferrexpo (FXPO.L), в грудні 2022 року був затриманий на гірськолижному курорті у Франції на запит України, яка розшукує його за зникнення 113 мільйонів доларів зі збанкрутілого Finance & Credit Bank.

Він був звільнений під заставу в 1 мільйон євро (1,1 мільйона доларів) після його першого арешту поблизу Шамбері у Франції.

30 березня 2023-го французький суд постановив, що українського мільярдера Костянтина Жеваго не повинні екстрадувати в Україну за звинуваченнями в розтраті.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних із ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 мільйонів гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

За даними видання Forbes, п’яте місце у списку найбагатших бізнесменів України станом на грудень 2022 року посідав саме власник металургійної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго із 1,4 мільярдами доларів — до війни його статки оцінювали в 1,4 мільярда.