Очільниця Міноборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що Вільнюс виділить 30 мільйонів доларів на програму PURL , яка передбачає закупівлю американської зброї коштом союзників по НАТО для Збройних сил України.

Про це вона сказала перед засіданням міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі 15 жовтня, передає кореспондентка Суспільного.

"Говорячи про Україну, Литва сьогодні виділить 30 мільйонів доларів для PURL. За необхідності, ми можемо перерахувати ці гроші сьогодні, і дуже сподіваємося, що наступний пакет буде сформовано якомога швидше", – сказала міністерка.

Щодо питання можливої передачі Україні американських ракет вона зауважила, що весь час Росія створювала для союзників по Альянсу "стратегічні дилеми", і це було її зброєю проти країн Заходу, натомість зараз настав час створити "стратегічні дилеми" для Москви.

"Стратегічна дилема – це більше чи менше болю. І поки Росія його не відчує, не відчує наслідків своєї агресивної війни, вона буде намагатися розширювати свою військову міць", — наголосила Шакалієне.

Крім цього очільниця литовського Міноборони зазначила, що проти РФ потрібно запроваджувати масштабні вторинні санкції.

Напередодні про приєднання до програми PURL оголосила Фінляндія.

Своєю чергою, генсек НАТО Марк Рютте 15 жовтня заявляв, що до цієї ініціативи долучаться "багато інших країн".

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.