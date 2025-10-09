Міноборони США перевіряє коментарі своїх співробітників про Чарлі Кірка

Міністерство оборони США розпочало розслідування проти своїх співробітників та перевіряє їхні коментарі онлайн щодо американського консервативного блогера Чарлі Кірка, який загинув у вересні 2025 року.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на власні джерела.

За даними видання, Пентагон розшукує співробітників, які критикували Чарлі Кірка або коментували його смерть у негативному ключі. Очільник міноборони США Піт Гегсет заявив співробітникам, що за негативні коментарі про Чарлі Кірка "будуть наслідки".

Станом на 30 вересня міноборони США виявило 128 співробітників, які є військовими. 26 з них отримали адміністративні догани, ще троє — "позасудове покарання". Це може вплинути на їхнє просування по карʼєрній службі або навіть призвести до пониження на посаді.

Також провели розслідування щодо 158 цивільних співробітників мініоборони США. Двох звільнили з роботи за результатами розслідування.

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка

31-річний американський консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк загинув унаслідок стрілянини в Університеті долини Юти 10 вересня. Його виступ був частиною туру "Повернення до Америки", але ці поїздки супроводжувалися протестами та петиціями від студентів, які не погоджувалися з позиціями Кірка.

12 вересня президент США Дональд Трамп повідомив, що вбивцю активіста Чарлі Кірка затримали. Він додав, що злочинець заслуговує "на смертну кару", яка в Юті дозволена законодавством.

Представники поліції та влади штату Юта розповіли, що підозрюваного 22-річного Тайлера Робінсона здав у поліцію друг його родини. Батько підозрюваного теж просив його здатись. Слідство наразі вважає, що Робінсон діяв самостійно.

Останніми роками юнак "негативно відгукувався" про Кірка та його заяви на підтримку Трампа та руху MAGA. Чарлі Кірк виступав за повну заборону абортів, повний дозвіл на володіння та носіння зброї у США, проти політики гендерної рівності та видимості ЛГБТ+ тощо.