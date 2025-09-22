Трамп на панахиді Чарлі Кірка: "Я ненавиджу своїх опонентів і не бажаю їм добра"

Президент США Дональд Трамп виступив на панахиді за вбитим Чарлі Кірком. Церемонія відбулася на стадіоні в Аризоні й зібрала десятки тисяч людей.

Трансляцію події проводив Білий дім.

Трамп розпочав свій виступ словами скорботи, назвавши Кірка "одним із найяскравіших представників свого покоління, патріотом і відданим християнином". Він згадав його батьків і родину, підкресливши, що "жодні слова не можуть заповнити порожнечу від цієї втрати". Президент також назвав Кірка "мучеником" і заявив, що його ім’я "назавжди залишиться в літописах великих патріотів Америки".

Трамп звинуватив "радикальних лівих" у створенні "мереж, що фінансують політичне насильство", і заявив, що вони причетні до загибелі Кірка.

"Я ненавиджу своїх опонентів і не хочу для них нічого доброго. Мені шкода, Ерiко, можливо, ти й усі присутні зможете переконати мене, що це неправильно, але я не можу терпіти своїх суперників", — сказав Трамп, звернувшись до вдови загиблого.

Наприкінці виступу Трамп вшанував пам’ять Кірка, запросивши на сцену його дружину.

"Ми йдемо вперед, зміцнені його вірою, натхненні його прикладом і готові боронити країну, за яку він жив і за цінності, в які він так глибоко вірив", — наголосив президент.

Він пообіцяв, що заснована Кірком організація Turning Point USA "під керівництвом Ерiки стане ще більшою і сильнішою".

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка

31-річний американський консервативний активіст і соратник Дональда Трампа Чарлі Кірк загинув унаслідок стрілянини в Університеті долини Юти 10 вересня. Його виступ був частиною туру "Повернення до Америки", але ці поїздки супроводжувалися протестами та петиціями від студентів, які не погоджувалися з позиціями Кірка.

12 вересня президент США Дональд Трамп повідомив, що вбивцю активіста Чарлі Кірка затримали. Він додав, що злочинець заслуговує "на смертну кару", яка в Юті дозволена законодавством.

Представники поліції та влади штату Юта розповіли, що підозрюваного 22-річного Тайлера Робінсона здав у поліцію друг його родини. Батько підозрюваного теж просив його здатись. Слідство наразі вважає, що Робінсон діяв самостійно.

Останніми роками юнак "негативно відгукувався" про Кірка та його заяви на підтримку Трампа та руху MAGA. Чарлі Кірк виступав за повну заборону абортів, повний дозвіл на володіння та носіння зброї у США, проти політики гендерної рівності та видимості ЛГБТ+ тощо.