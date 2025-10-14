Олексій Кулеба провів на Сумщині нараду щодо опалювального сезону

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба провів на Сумщині нараду щодо опалювального сезону у прифронтових громадах.

Як повідомив Олексій Кулеба, наразі на Сумщині працює 14 блочно-модульних котелень, опрацьовується доставка ще 20 таких котелень до Сум і 10 до Шостки.

"Громади поступово ухвалюють рішення про початок опалення на об’єктах соціальної сфери. Проте наш заклик незмінний — діяти зважено й економно, не підключати опалення завчасно, берегти ресурси. Громади та регіони готують резерви палива, додаткові генератори, автономні джерела живлення, додаткові ремонтні бригади", — йдеться у повідомленні Кулеби.

Також посадовець зазначив, що у Шостці після атаки РФ пошкоджена частина енергетичних об'єктів, там тривають відновлювальні роботи.