15 жовтня — 1330-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії.
Головне на цей час:
- Президент Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив створення військової адміністрації в Одесі. Її може очолити голова Дніпропетровської ОВА Лисак.
- В СБУ заявили, що Комісія при президентові з питань громадянства ухвалила рішення про припинення українського громадянства міському голові Одеси Геннадію Труханову. Рішення ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки.
- У Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях застосовують аварійні відключення світла.
Олексій Кулеба провів на Сумщині нараду щодо опалювального сезону
Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба провів на Сумщині нараду щодо опалювального сезону у прифронтових громадах.
Як повідомив Олексій Кулеба, наразі на Сумщині працює 14 блочно-модульних котелень, опрацьовується доставка ще 20 таких котелень до Сум і 10 до Шостки.
"Громади поступово ухвалюють рішення про початок опалення на об’єктах соціальної сфери. Проте наш заклик незмінний — діяти зважено й економно, не підключати опалення завчасно, берегти ресурси. Громади та регіони готують резерви палива, додаткові генератори, автономні джерела живлення, додаткові ремонтні бригади", — йдеться у повідомленні Кулеби.
Також посадовець зазначив, що у Шостці після атаки РФ пошкоджена частина енергетичних об'єктів, там тривають відновлювальні роботи.
Британія відправила Україні на фронт 85 тисяч дронів за пів року
Велика Британія за шість місяців 2025 року поставила Україні понад 85 000 військових дронів. Це сталося завдяки прискоренню виробництва британських компаній та підтримці робочих місць в обох країнах, повідомляє уряд Сполученого Королівства.
На урядовому сайті нагадали, що цьогоріч Британія інвестувала 600 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 800 млн доларів) для прискорення постачання дронів для ЗСУ. Направили зокрема десятки тисяч FPV-дронів, що нині вирішальні на лінії вогню.
Міністр оборони Джон Гілі прокоментував оновлені дані БпЛА: "На небезпечну ескалацію Путіна в Україні та по всій Європі ми маємо відповісти збільшенням виробництва безпілотників та посиленням протиповітряної оборони НАТО".