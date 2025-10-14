В Україні застосували екстрені відключення світла

У Донецькій Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях, та трьох районах Київської області ввели екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє компанія ДТЕК та Укренерго.

За повідомленням компанії, екстрені відключення ввели за командою Укренерго. У Київській області ввели відключення у Броварському, Обухівському та Бориспільському районах.

Укренерго повідомляє, що у Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі.

За повідомленням Укренерго за 14 жовтня, споживання електроенергії залишається високим через зниження температури повітря. Компанія повідомляла про зниження споживання у пікові години з 16:00 по 22:00 для заощадження електроенергії.

У Чернігівській області через російські атаки на обʼєкти інфраструктури застосовують графік планових відключень електроенергії.

Що відомо про обстріли в ніч на 14 жовтня

У Кіровоградській області вночі під обстріл потрапили об’єкти критичної інфраструктури. Пошкоджено низку будівель, без електропостачання залишилися п’ять населених пунктів. Через наслідки атаки внесли зміни у графік руху приміських поїздів.

Пізно ввечері 13 жовтня російська армія завдала удару авіабомбами по Харкову. Одне з влучань зафіксували на території лікарні у Салтівському районі, звідки всіх пацієнтів евакуювали до іншого медзакладу. Поранення отримали шестеро людей. Внаслідок атаки пошкоджені будівлі лікарні та підприємства.