У Харкові пацієнтів медзакладу, постраждалого від обстрілу, перевели до іншої установи

Усіх пацієнтів, які перебували у лікарні у момент удару КАБами, перевели до іншого лікувального закладу. Їх додатково обстежують лікарі щодо поранень та гострої реакції на стрес, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його даними, мова про 57 людей.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих, в них поранення склом.

Внаслідок ударів РФ по Харкову був пошкоджений корпус медзакладу, в якому лікують людей з ендокринологічними хворобами, зокрема з цукровим діабетом, розповів Суспільному медичний директор з хірургічної допомоги закладу Олексій Доценко.

А ще пошкоджень зазнали лінії електропередач. Близько 30 тисяч споживачів у місті лишилися без електропостачання.