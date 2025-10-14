Перепризначений премʼєр-міністр Франції Себастьєн Лекорню виступив у парламенті Франції зі своєю програмою для нового уряду країни. Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що розпустить парламенту разі голосування за вотум недовіри до уряду Лекорню.

Про це повідомляють Radio France International, BFMTV та Le Monde.

Виступ Себастьєна Лекорню у парламенті Франції

14 жовтня перепризначений премʼєр-міністр Франції Себастьєн Лекорню виступив у парламенті Франції — Національних зборах. Він оголосив цілі свого уряду, а саме прийняття бюджет, перегляд податків та виведення Франції з урядової кризи.

"Дехто хоче, щоб ситуація перетворилася на кризу режиму, але цього не станеться", — заявив Себастьєн Лекорню у парламенті Франції.

Премʼєр-міністр Франції запевнив депутатів французького парламенту, що бюджет ухвалюватимуть Національні збори, а закон, який дозволяє обійти рішення парламенту, не застосовуватимуть для бюджету.

Під час своєї промови Себастьєн Лекорню оголосив про призупинення пенсійної реформи до січня 2028 року. Раніше Франція планувала підвищити пенсійний вік.

"Я пропоную найближчими днями організувати конференцію з питань пенсій та праці за домовленістю із соціальними партнерами. Призупинення пенсійної реформи має сенс лише за умови подальшого розвитку", — заявив Себастьєн Лекорню.

Попри те, що зупинити реформу вимагало суспільство у Франції, призупинення принесе збитки бюджету Франції щонайменш на 2 мільярди євро до 2028 року.

"Існує нагальна потреба дотримуватися графіка прийняття бюджету та голосувати за найкращий можливий бюджет. Ми маємо вжити надзвичайних заходів для недопущення кризи", — завершив свою промову Себастьєн Лекорню.

Реакція парламентарів Франції на заяву Себастьєна Лекорню

Група депутатів від Соціалістичної партії перед промовою Себастьєна Лекорню заявляла, що подасть постанову про вотум недовіри на голосування. Та після оголошення про призупинення пенсійної реформи, лідер групи Борис Валло заявив, що готовий до дебатів щодо бюджету.

"Якщо ми всі віддані Республіці, ми повинні ризикнути, забезпечивши бюджет, справедливий бюджет для країни, бюджет, який захищає найуразливіших і робить внески найщасливіших", — сказав Борис Валло.

Лідерка партії "Непокірна Франція" Матильда Пано заявила, що пенсійну реформу необхідно повністю скасувати, а рятувати другий уряд Лекорню партія не буде.

"Компроміс полягає в тому, щоб згуртуватися навколо своєї позиції, ніби ви є центром тяжіння політичного поля. Відповідальність означала б надання відстрочки політиці, яка зазнала поразки на виборах, а стабільність означала б поступку примхам президента. У цьому відношенні ви маєте рацію; немає нічого стабільнішого за авторитарний режим", — заявила Матильда Пано.

Засновником партії "Непокірна Франція" є проросійський політик Жан-Люк Меланшон, який підтримав російську окупацію Криму та заявляв, що в Україні "керують неонацисти".

Лідер фракції "Разом за республіку" Габріель Атталь заявив, що партія виступатиме за прийняття бюджету, тому підтримає уряд Себастьєна Лекорню.

"Ми хочемо, щоб уряд досяг успіху. Ми хочемо, щоб бюджет було прийнято до кінця року. Ми готові піти на компроміс, щоб досягти цього", — повідомив Атталь.

Габріель Атталь був прем'єр-міністром Франції з січня по вересень 2024 року. Партія "Разом за республіку" — це президентська партія у Франції.

Тим часом Французька конфедерація профспілок праці привітала пропозицію прем'єр-міністра Себастьяна Лекорню призупинити пенсійну реформу. Вони заявили, що готові взяти участь у конференції з питань пенсій та праці, яку оголосив Себастьєн Лекорню.

Реакція Еммануеля Макрона

Речниця уряду Франції Мод Брежон повідомила, що президент Франції Макрон очікує підтримки від Національних зборів для нового уряду Себастьєна Лекорню.

"Президент виключає призначення нового прем'єр-міністра, якщо Себастьєну Лекорню оголосять вотум недовіри. Після цього президент оголосить про розпуск парламенту", — повідомила Мод Брежон.

6 жовтня, новий прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про свою відставку після критики з боку опонентів. Французький лідер її прийняв. Лекорню пробув на посаді прем’єр-міністра менш як місяць, його призначив президент Франції 9 вересня.

10 жовтня президент Франції Емманюель Макрон перепризначив Себастьєна Лекорню на посаду премʼєр-міністра Франції. 12 жовтня Себастьєн Лекорню оголосив про новий склад уряду країни.

У Франції президент призначає премʼєр-міністра без ухвалення цього рішення парламентом країни. Але парламент у будь-який момент може подати на голосування рішення про вотум недовіри до уряду. Тоді премʼєр-міністр має подати у відставку разом зі своїм кабінетом.