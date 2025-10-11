Перепризначений премʼєр-міністр Франції Себастьєн Лекорню прокоментував своє повернення на посаду. Основна мета його призначення — ухвалення бюджету Франції на 2026 рік.
Заяву Себастьєна Лекорню передає Le Monde.
"У мене немає інших амбіцій, окрім як вивести нас із цієї ситуації, яка об'єктивно дуже складна для всіх. Головне – це те, як ми забезпечуємо, щоб 31 грудня був бюджет соціального забезпечення та бюджет держави, і щоб ми впоралися з деякими надзвичайними ситуаціями", — повідомив Себастьєн Лекорню.
Лекорню також повідомив, що "не тримається за посаду" та "сподівається, що не буде проблемою".
6 жовтня, новий прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню подав президенту Емманюелю Макрону заяву про свою відставку після критики з боку опонентів. Французький лідер її прийняв. Лекорню пробув на посаді прем’єр-міністра менш як місяць, його призначив президент Франції 9 вересня. Того ж дня у відставку пішов попередній прем’єр Франсуа Байру.
10 жовтня президент Франції Емманюель Макрон знову призначив Себастьєна Лекорню прем’єр-міністром.