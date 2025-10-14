Суд у Києві переніс продовження розгляду справи про державну зраду нардепа Олександра Дубінського на 12 листопада. Йому зачитали обвинувачення.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного із зали суду.

Адвокат Дубінського клопотав про відвід колегії суддів, зокрема судді Анохіна, який, за словами адвоката, подав заяву щодо кримінального провадження проти Дубінського.

Суд вирішив не ставити на розгляд клопотання та зазначив, що сторона захисту зловживає правом на відвід, аби затягнути процес.

Прокурори зачитали обвинувачення Олександру Дубінському. Він попросив пояснити йому звинувачення. Головуючий суддя зачитав Дубінському короткий текст звинувачення.

Що відомо про звинувачення у держзраді проти Олександра Дубінського

СБУ та ДБР заявили, що зібрали докази держзради українського нардепа, який під позивним "Буратіно" здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Зазначається, що організація розхитувала суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувала державу у світі.

Як повідомили в СБУ, злочинну організацію заснував заступник начальника ГРУ Володимир Алєксєєв. Вона діяла в Києві. З території РФ керував групою заступник Алєксєєва — Олексій Савін. ОГПУ додає, що організацію створили у 2016 році, до неї входили два українські депутати та представник генпрокуратури.

За даними слідства, крім Дубінського, до групи входив екснардеп Андрій Деркач, який перед повномасштабним вторгненням виїхав за кордон. Також до агентурної мережі належав експрокурор Костянтин Кулик, він теж переховується від правосуддя за кордоном. Керував агентурною мережею в Україні Ігор Колесніков (позивний "Ветеран"), наголошують правоохоронці. Колесніков розповів, що у 2019 році депутати Деркач і Дубінський провели дві замовні пресконференції, де транслювали тези, які передали з Росії, йдеться у матеріалах слідства.

У ніч на 14 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави у справі про держзраду. Відтоді суд вже кілька разів залишав його під вартою.

Крім того, 13 березня 2024 року Печерський районний суд Києва визнав Дубінського винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

У ДБР, зокрема, встановили, що у серпні та жовтні 2023 року Дубінський звернувся до МОЗ України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.