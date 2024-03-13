Суд визнав нардепа Дубінського винним у правопорушенні, повʼязаним з корупцією

Печерський районний суд Києва сьогодні 13 березня визнав народного депутата Олександра Дубінського винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

У ДБР зокрема встановили, що у серпні та жовтні 2023 року Дубінський звернувся до МОЗ України та ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становлять його приватний інтерес.

"Він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи ініціювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний", — сказано у повідомленні.

Зазначається також, що після набрання рішенням суду законної сили Дубінського буде включено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або повʼязані з корупцією правопорушення.

Джерела Суспільного у правоохоронних органах підтвердили, що у повідомленні ДБР йдеться саме про Олександра Дубінського.

Раніше, 9 лютого, суд залишив нардепа Дубінського під вартою до 8 квітня.

Які ще підозри висувають Дубінському

СБУ та ДБР заявили, що зібрали докази держзради українського нардепа, який під позивним "Буратіно" здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії. Зазначається, що організація розхитувала суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувала державу у світі.

Як повідомили в СБУ, злочинну організацію заснував заступник начальника ГРУ Володимир Алєксєєв. Вона діяла в Києві. З території РФ керував групою заступник Алєксєєва – Олексій Савін. ОГПУ додає, що організацію створили у 2016 році, до її складу входили 2 українські депутати та представник Генпрокуратури.

За даними слідства, крім Дубінського, до складу групи входив екснардеп Андрій Деркач, який перед повномасштабним вторгненням виїхав за кордон. Також до агентурної мережі входив експрокурор Костянтин Кулик, він теж переховується від правосуддя за кордоном. Керував агентурною мережею в Україні Ігор Колесніков (позивний "Ветеран"), наголошують правоохоронці. Колесніков розповів, що у 2019 році депутати Деркач і Дубінський провели 2 замовні пресконференції, де транслювали тези, які передали з Росії, йдеться у матеріалах слідства.

Що відомо про обшуки у Дубінського і чергову підозру

1 листопада 2023 року у чинного нардепа Дубінського проходили обшуки. Як розповіли Суспільному джерела, правоохоронці перевіряли "можливу причетність парламентаря до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами".

Після цього сам Дубінський оприлюднив коментар у своєму Telegram-каналі, де фактично підтвердив обшуки.

Згодом у Службі безпеки України вказали, що проводять обшуки у спільників народного депутата, який організував схему для ухилянтів.

3 листопада 2023 року СБУ та Держбюро розслідувань оголосили Дубінському підозру в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

6 листопада 2023 року депутату Олександру Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків.