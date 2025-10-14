Обраний "Грузинською мрією" президент Кавелашвілі помилував ще 70 засуджених

Міхеіл Кавелашвілі, якого торік у грудні керівна партія "Грузинська мрія" обрала президентом Грузії, з нагоди релігійного свята Светіцховлоба (Мцхетоба) помилував 70 засуджених.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", посилаючись на пресслужбу грузинського лідера.

Згідно із заявою, "помилування торкнулося 42 осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних із позбавленням волі, та 24 ув'язнених. Ще чотирьом особам було скасовано судимість".

У повідомленні не уточнюють, за якими статтями та за які злочини були засуджені помилувані.

З часу інавгурації Кавелашвілі наприкінці 2024 року — це вже третій акт помилування. Перше таке рішення він ухвалив 19 січня 2025 року з нагоди Водохреща. Тоді було помилувано 613 ув'язнених.

Наприкінці квітня з нагоди Великодня Кавелашвілі підписав акт про помилування 33 ув’язнених.

Перед парламентськими виборами у жовтні 2024 року "Грузинська мрія" ухвалила закон про амністію, за яким вийшли на волю близько тисячі людей і ще кільком тисячам скоротили терміни.

Парламентські та президентські вибори у Грузії й протести

28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Це сталося на тлі протестів проти результатів жовтневих парламентських виборів, на яких, за офіційними даними, перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Після відмови від переговорів про вступ до ЄС протести в Грузії спалахнули з новою силою.

Зурабішвілі не визнає результатів президентських виборів, які відбулися в Грузії 14 грудня 2024 року. Тоді виборча колегія країни, більшість якої мала керівна партія "Грузинська мрія", обрала президентом Міхеіла Кавелашвілі.

Він отримав 224 голоси, один бюлетень визнали зіпсованим. Кавелашвілі був єдиним кандидатом. Раніше опозиція заявила, що не визнає легітимність як президентських, так і парламентських виборів, що відбулися у жовтні. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що чинній президентці Грузії Саломе Зурабішвілі все ж таки доведеться "піти на пенсію" після інавгурації Кавелашвілі 29 грудня.

Згідно з грузинською конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Однак Зурабішвілі заявила, що не має наміру складати свої повноваження. Вона вважає парламент нелегітимним, а обрання Кавелашвілі назвала "насмішкою над демократією".

29 грудня Кавелашвілі склав присягу президента. Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац.

Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії керівної партії "Грузинська мрія", зокрема, через ухвалення законів про "іноагентів" та обмежень прав ЛГБТ-спільноти. Крім цього ЄС не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня.