Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що за останні чотири роки опозиційні сили п’ять разів намагалися організувати масові протести з метою повалення влади, але всі ці спроби, за його словами, провалилися.

Про це він сказав на брифінгу в офісі правлячої партії "Грузинська мрія" 5 жовтня, повідомляє Грузинський суспільний мовник

Кобахідзе назвав події напередодні, 4 жовтня, "п’ятою спробою державного перевороту" і заявив, що держава "дала належну відповідь".

"Протягом чотирьох років опозиція п’ять разів намагалася влаштувати майдан і посіяти безлад у країні. Учора ця спроба знову провалилася", — сказав прем’єр.

Він пообіцяв нейтралізувати так звані "антидержавні сили", які, за його словами, діють нібито "за підтримки іноземних агентів" і намагаються "дестабілізувати ситуацію в країні".

Кобахідзе також заявив, що уряд не дозволить невеликим групам протестувальників "паралізувати життя країни" і пообіцяв "очистити політичний простір від деструктивних впливів".

Парламентські та президентські вибори у Грузії й протести

28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Це сталося на тлі протестів проти результатів жовтневих парламентських виборів, на яких, за офіційними даними, перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Після відмови від переговорів про вступ до ЄС протести в Грузії спалахнули з новою силою.

Зурабішвілі не визнає президентські вибори, які відбулися в Грузії 14 грудня 2024 року. Тоді виборча колегія Грузії, більшість якої мала керівна партія "Грузинська мрія", обрала президентом Міхеіла Кавелашвілі.

Він отримав 224 голоси, один бюлетень визнали зіпсованим. Кавелашвілі був єдиним кандидатом. Раніше опозиція заявила, що не визнає легітимність як президентських, так і парламентських виборів, що відбулися у жовтні. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що чинній президентці Грузії Саломе Зурабішвілі все ж таки доведеться "піти на пенсію" після інавгурації Кавелашвілі 29 грудня.

Згідно з грузинською конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Однак Зурабішвілі заявила, що не має наміру складати свої повноваження. Вона вважає парламент нелегітимним, а обрання Кавелашвілі назвала "насмішкою над демократією".

29 грудня Кавелашвілі склав присягу президента. Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац.

Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії керівної партії "Грузинська мрія", зокрема, через ухвалення законів про "іноагентів" та обмежень прав ЛГБТ-спільноти. Крім цього ЄС не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня.