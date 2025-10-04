У Грузії на тлі місцевих виборів масовий відбувається протест: що відомо

У Грузії у суботу, 4 жовтня, відбуваються вибори до місцевих органів влади. Люди мають обрати 2058 членів 64 муніципальних рад та 64 голів міст. На тлі виборчого процесу у Тбілісі відбувається масштабний мітинг, який організували представники опозиції. Він вже переріс у сутичку з правоохоронцями.

Про це повідомляють "Эхо Кавказа" і News Georgia.

Акція розпочалася з протестної ходи від Тбіліського держуніверситету до будівлі грузинського парламенту.

Люди вийшли на вулицю із прапорами Грузії, плакатами з антиурядовими гаслами та світлинами політв’язнів — активістів, політиків та журналістів, які опинилися у в’язницях після початку протестів у країні наприкінці 2024 року. Демонстранти вигукували гасло: "Революція".

Один з організаторів акції протесту, оперний співак та грузинський опозиційний політик Паата Бурчуладзе зачитав на мітингу декларацію, за яку проголосували його учасники.

Вона складається з трьох пунктів:

Влада належить грузинському народові. Так звана влада втратила легітимність у конституційному порядку, тому її повноваження припинено. Національні збори оголошують про мирний перехідний період, який забезпечить – мирне повернення влади до рук народу; визволення демократичних інститутів; негайне відновлення діалогу щодо вступу до Європейського союзу; захист безпеки та миру в країні.

Близько 18:00 години вечора за місцевим часом учасники мітингу пішли до президентського палацу Орбеліані, який охороняють спецпризначенці.

Люди повалили паркан та проникли всередину двору.

Поліція, намагаючись захистити будівлю, почала застосовувати проти мітингувальників сльозогінний газ. Згодом біля президентського палацу мобілізували додаткові сили та водомет.

За даними журналістів, на місці відбуваються сутички із правоохоронцями. Є постраждалі та затримані.

Своєю чергою п'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не підтримала такі дії демонстрантів і опозиції, розкритикувавши спроби захоплення президентського палацу.

"Цю пародію на захоплення президентського палацу може влаштувати лише режим, щоб дискредитувати 310-денний мирний протест грузинського народу. Як легітимний президент, я офіційно відкидаю це і продовжую стояти разом із моїм народом мирно, поки ми не досягнемо проведення нових виборів", — заявила вона.

Тим часом голосування на виборах до органів місцевого самоврядування у країні завершилось. Згідно з екзитполом провладного телеканалу "Імеді", чинний голова грузинської столиці Каха Каладзе набирає на виборах 77,4%, а керівна партія "Грузинська мрія" у Тбілісі отримує понад 76% голосів.

Водночас частина протестувальників не розійшлась по своїх домівках і почала зводити барикади біля президентського палацу.

Парламентські та президентські вибори у Грузії й протести

28 листопада 2024 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що влада країни відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Це сталося на тлі протестів проти результатів жовтневих парламентських виборів, на яких, за офіційними даними, перемогла керівна партія "Грузинська мрія". Після відмови від переговорів про вступ до ЄС протести в Грузії спалахнули з новою силою.

Зурабішвілі не визнає президентські вибори, які відбулися в Грузії 14 грудня 2024 року. Тоді виборча колегія Грузії, більшість якої мала керівна партія "Грузинська мрія", обрала президентом Міхеіла Кавелашвілі.

Він отримав 224 голоси, один бюлетень визнали зіпсованим. Кавелашвілі був єдиним кандидатом. Раніше опозиція заявила, що не визнає легітимність як президентських, так і парламентських виборів, що відбулися у жовтні. Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що чинній президентці Грузії Саломе Зурабішвілі все ж таки доведеться "піти на пенсію" після інавгурації Кавелашвілі 29 грудня.

Згідно з грузинською конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Однак Зурабішвілі заявила, що не має наміру складати свої повноваження. Вона вважає парламент нелегітимним, а обрання Кавелашвілі назвала "насмішкою над демократією".

29 грудня Кавелашвілі склав присягу президента. Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац.

Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії керівної партії "Грузинська мрія", зокрема, через ухвалення законів про "іноагентів" та обмежень прав ЛГБТ-спільноти. Крім цього ЄС не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня.