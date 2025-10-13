"Це лише перший крок": Каллас — про звільнення заручників ХАМАСу

Перша фаза завершення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом є дуже потрібною і довгоочікуваною, але, щоб досягти сталого миру, потрібно пройти багато етапів, і для цього необхідна міжнародна підтримка.

Так в інтерв'ю Суспільному на сьогоднішній обмін відреагувала Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

"Перша фаза дуже потрібна і довгоочікувана, щоб заручники були звільнені. Якщо подивитися на зображення з Близького Сходу, можна побачити зворушливе звільнення заручників, возз’єднання родин. Але це лише перший крок. Щоб досягти сталого миру, потрібно пройти багато етапів, і для цього необхідна міжнародна підтримка. Щоб мати двостороннє вирішення конфлікту та справжній сталий мир", — сказала вона.

13 жовтня у рамках плану Трампа зі врегулювання конфлікту в Секторі Гази ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених у рамках обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.

У другій половині дня очікується передача тіл загиблих заручників. Їхня точна кількість наразі невідома, однак раніше Ізраїль підтвердив смерть щонайменше 26 осіб.