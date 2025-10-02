Зеленський і Санду обговорили спільний рух України та Молдови до ЄС

Президент України Володимир Зеленський в межах саміту Євроспільноти в Копенгагені провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду. Вони обговорили спільний рух країн до ЄС

Про це глава держави повідомив 2 жовтня на платформі Х.

За його словами, головною темою перемовин став спільний шлях обох країн до вступу в Європейський Союз. Зеленський наголосив на важливості узгоджених дій, щоб Україна та Молдова одночасно відкрили перший переговорний кластер у процесі євроінтеграції.

"Ми разом рухаємося до спільної мети, підтримуючи одне одного як справжні сусіди та партнери. І це важливо", — зазначив Зеленський.

Окрім цього, лідери обговорили розвиток торговельно-економічних відносин.

Що відомо про спільний вступ України та Молдови у Євросоюз

Україна та Молдова одночасно отримали статус кандидатів на вступ до Євросоюзу в червні 2022 року. Формальні переговори з ЄС стартували у 2024-му, а нині обидві країни готуються до відкриття перших переговорних кластерів. Київ і Кишинів наголошують на важливості рухатися в цьому процесі паралельно, аби підтримувати один одного та посилювати свої позиції.

Україна офіційно завершила скринінг й заявляє про готовність відкрити перший кластер одночасно з Молдовою. Для цього країни координують свої дії, обмінюються досвідом і підписують меморандуми співпраці у сфері євроінтеграції.

Водночас шлях до ЄС супроводжується викликами. Серед головних — необхідність проведення масштабних реформ у сфері правосуддя, боротьби з корупцією та державного управління, а також опір окремих держав ЄС, зокрема Угорщини, відкриттю переговорних кластерів для України.