Президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ розширила своє втручання у парламентські вибори в країні, заплановані на 28 вересня 2025 року, охопивши виборців, які проживають за кордоном.

Про пише видання Financial Times.

За словами Санду, Москва посилила онлайн-кампанію з дезінформації, зокрема спрямовану проти молдовської діаспори. Вона також звинуватила Росію у використанні православних священиків для поширення пропаганди та запуску мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних ЗМІ.

Як зазначає видання, Санду, чия проєвропейська партія "Дія та солідарність" сподівається зберегти більшість на виборах 28 вересня, висловила занепокоєнням можлививм повторення кампанії 2024 року. Тоді російські агенти поширювали фейкові повідомлення про замінування молдавських виборчих дільниць за кордоном, зокрема в Німеччині.

Торік молдавські спецслужби назвали це безпрецедентною атакою на виборчий процес і звинуватили Москву у спрямуванні "величезних сум грошей у колишню радянську республіку, щоб купити голоси виборців через розгалужену мережу посередників".

За оцінкою Санду, торік на втручання у вибори РФ витратила кошти, що дорівнюють близько 1% ВВП Молдови.

Вона також зазначила, що тактика РФ еволюціонує: наразі злочинці, "які перебувають на зарплаті в Москві", використовуються для провокування заворушень у молдовських в'язницях.

"Росія використовує дійсно дуже широкий спектр інструментів, намагаючись подолати наші інституції. Я хочу, щоб ЄС навчився на нашому досвіді. Молдова – це крихка демократія, але ми бачимо, що деякі дії Росії в Молдові потім "експортуються" в інші країни. Ми не повинні недооцінювати небезпеку для наших демократій", — сказала Санду.

Крім того, президентка Молдови наголосила, що з огляду на тиск, який чинить РФ, і загрози, з якими країна зіштовхується, "інтеграція в ЄС — єдиний спосіб для нас вижити як демократія".

"Ми вважаємо, що ЄС має знайти рішення, щоб і Молдова, і Україна могли зробити наступні кроки", — сказала Санду.

Вона назвала майбутні парламентські вибори останньою перешкодою на шляху Молдови до вступу в ЄС.

Нагадаємо, 30 липня президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія готується до "безпрецедентного втручання" у парламентські вибори країни.

Як пише видання TV8, за словами Санду, РФ уже інвестує в кілька політичних інструментів, аби "просунути своїх людей у парламент" і таким чином підірвати демократичні процеси в країні. Також РФ має щонайменше десяток основних інструментів втручання у вибори у Молдові.

Згодом радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру заявив, що Росія посилює спроби вплинути на громадян Молдови, які проживають по всій Європі, щоб спробувати втрутитися в парламентські вибори країни, які заплановані на 28 вересня 2025 року.

Зокрема, він вказав на поновлення активності мережі "Матрьошка", що підтримується Кремлем. Її мета — створення фейкових медіа та використання їх для поширення неправдивих повідомлень.

15 серпня президентка Молдови Мая Санду заявила, що молдовська діаспора відчуває "безпрецедентний" тиск "ворожих сил" напередодні парламентських виборів.

Президентка Молдови закликала громадян, які перебувають за кордоном, "як ніколи в історії країни" бути пильними, згуртованими, захищати суверенітет, демократію, свободу і "європейський вибір".