Президент Володимир Зеленський привітав свою молдовську колегу Маю Санду із перемогою проєвропейської партії "Дія і Солідарність" (PAS) на парламентських виборах, що відбулись у країні 28 вересня.

Про це глава держави написав у Telegram.

"Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі – виграє. Російська підривна діяльність, постійні дезінформації – нічого із цього не спрацювало. Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав", — йдеться у його дописі.

Зеленський також додав, що Україна завжди підтримує Молдову та буде разом працювати й надалі.

Що відомо про парламентські вибори в Молдові

28 вересня в Молдові відбулись чергові парламентські вибори, на яких громадяни обирали 101 депутата на чотирирічний термін. Уперше на цих виборах було запроваджене голосування поштою для діаспори.

За результатами обробки 99,91% (станом на 11:25) протоколів перемогу на парламентських виборах здобуває правляча проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS), заснована президенткою країни Маєю Санду. Вона набирає 50,16% голосів виборців.

На другому місці — опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, що виступає за зближення з Росією. За цей блок проголосували 24,19% виборців.

Також до парламенту проходять:

блок проєвропейських партій "Альтернатива" з результатом 7,97%;

"Наша партія" Ренато Усатого — 6,20%;

партія "Демократія вдома" — 5,62%.

У новому складі молдовського парламенту більшість отримають сили, орієнтовані на європейський курс країни.

Як Росія намагалась вплинути на виборчий процес

30 липня президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готується до "безпрецедентного втручання" в парламентські вибори країни.

Як пише видання TV8, за словами Санду, РФ уже інвестує в кілька політичних інструментів, аби "просунути своїх людей у парламент" і таким чином підірвати демократичні процеси в країні. Також РФ має щонайменше десяток основних інструментів втручання у вибори у Молдові.

Згодом радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру заявив, що Росія посилює спроби вплинути на громадян Молдови, які проживають по всій Європі, щоб спробувати втрутитися в парламентські вибори країни, які заплановані на 28 вересня 2025 року.

Зокрема, він вказав на поновлення активності мережі "Матрьошка", яку підтримує Кремль. Її мета — створення фейкових медіа та використання їх для поширення неправдивих повідомлень.

15 серпня президентка Молдови Мая Санду заявила, що молдовська діаспора відчуває "безпрецедентний" тиск "ворожих сил" напередодні парламентських виборів.

Президентка Молдови закликала громадян, які перебувають за кордоном, "як ніколи в історії країни" бути пильними, згуртованими, захищати суверенітет, демократію, свободу і "європейський вибір".

14 вересня Санду заявила, що Москва посилила онлайн-кампанію з дезінформації, зокрема спрямовану проти молдовської діаспори перед парламентськими виборами. Вона також звинуватила РФ у використанні православних священників для поширення пропаганди та запуску мережі ботів "Матрьошка" для створення фейкового контенту під виглядом легітимних іноземних медіа.