"Грузинська мрія" вирішила утриматися від вітань Молдови

Керівна в Грузії партія "Грузинська мрія" вирішила не вітати проєвропейську партію "Дія і солідарність" (PAS) на чолі з президенткою Маєю Санду, яка перемогла на парламентських виборах у Молдові.

Про це її лідер, грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе заявив журналістам, передає "Ехо Кавказа".

На запитання журналістів, чому грузинська влада не надіслала офіційного вітання, Кобахідзе відповів, що Грузія не може це зробити через те, що Молдова залишається членом СНД.

"Почекаємо, коли Молдова вийде з СНД, і тоді подивимося, переглянемо питання привітання", – додав прем’єр.

У "Грузинській мрії", яка призупинила курс на євроінтеграцію, заявляють, що ставлення ЄС до Тбілісі несправедливе, і за всіма параметрами країна випереджає інших кандидатів на вступ Молдову та Україну.

Результати парламентських виборів у Молдові 2025 року

Після обробки 100% протоколів перемогу на парламентських виборах здобула провладна проєвропейська партія "Дія і солідарність" (PAS) президентки Маї Санду, отримавши 50,20% голосів виборців.

На другому місці опинився опозиційний "Патріотичний виборчий блок", одним із лідерів якого є колишній президент Ігор Додон, який виступає за зближення з Росією. За цей блок проголосували 24,17% виборців.

Також до парламенту проходять:

Блок проєвропейських партій "Альтернатива" — 7,96%;

"Наша партія" Ренато Усатого — 6,20%;

Партія "Демократія вдома" — 5,62%.

Результати виборів до парламенту Молдови. Суспільне Новини

У новому складі парламенту більшість отримають сили, орієнтовані на європейський курс країни, що закріплює прагнення Молдови до євроінтеграції.

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Маю Санду із перемогою проєвропейської партії "Дія і Солідарність" (PAS) на парламентських виборах.