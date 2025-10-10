У ніч на 10 жовтня Росія завдала по Україні комбінованого повітряного удару із застосуванням 465 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів, а також 32 ракет. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 405 БПЛА та 15 ракет.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Чим РФ била по Україні

465 ударними БПЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);

2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал";

14 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23;

12 крилатими ракетами Іскандер-К;

4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

За попередніми даними, станом на 10:00 ранку протиповітряною обороною збито або подавлено 420 повітряних цілей:

405 безпілотників;

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";

4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;

9 крилатих ракет Іскандер-К;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.

"Крім того, 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються)", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що внаслідок цієї російської атаки зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БПЛА на 19 локаціях та падіння уламків на 7 локаціях.

Також там кажуть, що російська атака триває й наразі в повітряному просторі України перебувають декілька дронів.

Проти ночі 10 жовтня РФ завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, частина Києва, Київська область та ще низка областей залишились без світла. Також внаслідок атаки у столиці та інших містах є поранені, а в Запоріжжі — загинув 7-річний хлопчик.

Наразі у столиці та дев'ятьох областях країни діють аварійні відключення світла.