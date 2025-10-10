Зеленський: ППО пріоритетно захищає 203 ключових об'єктів інфраструктури

Україна забезпечує пріоритетний захист протиповітряної оборони для 203 ключових об'єктів інфраструктури, зокрема енергетичної, газової та водопостачальної систем.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 10 жовтня, передає кореспондент Суспільного.
"Без зайвих деталей — щоб не готувати ворога — я сьогодні дивлюсь на ставці 203 ключових об'єкти України, які нам потрібно захищати ППО. Об'єктів набагато більше, але я говорю про ключові — те, що стосується енергетики, газової системи, водопостачання тощо", — сказав президент.
Зеленський додав, що захист такої кількості інфраструктурних об'єктів є серйозним викликом. Він також висловив сподівання на активнішу допомогу від міжнародних партнерів.
"Хочеться це робити не наодинці, щоб партнери підтримували більше діями, менше словами", — наголосив він.
Новина доповнюється...