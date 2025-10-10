Перейти до основного змісту
Зеленський: ППО пріоритетно захищає 203 ключових об'єктів інфраструктури
Юрій Свиридюк
Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в Києві, 27 вересня 2025 року. Getty Images/Vitalii Nosach/Global Images Ukraine

Україна забезпечує пріоритетний захист протиповітряної оборони для 203 ключових об'єктів інфраструктури, зокрема енергетичної, газової та водопостачальної систем.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 10 жовтня, передає кореспондент Суспільного.

"Без зайвих деталей — щоб не готувати ворога — я сьогодні дивлюсь на ставці 203 ключових об'єкти України, які нам потрібно захищати ППО. Об'єктів набагато більше, але я говорю про ключові — те, що стосується енергетики, газової системи, водопостачання тощо", — сказав президент.

Зеленський додав, що захист такої кількості інфраструктурних об'єктів є серйозним викликом. Він також висловив сподівання на активнішу допомогу від міжнародних партнерів.

"Хочеться це робити не наодинці, щоб партнери підтримували більше діями, менше словами", — наголосив він.

Новина доповнюється...

