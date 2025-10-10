Зеленський анонсував візит української делегації до США

Президент Володимир Зеленський анонсував візит української делегації до Сполучених Штатів. За його словами, триває підготовка і формується план зустрічей.

Про це він повідомив за підсумками наради щодо міжнародної роботи української влади за дев’ять місяців 2025 року і завдань на наступні три місяці.

Глава держави розповів, що до складу делегації увійдуть прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також уповноважений щодо санкційної політики Владислав Власюк.

"Буде й значний компонент візиту по лінії Міністерства оборони України та РНБО. Формуємо план зустрічей. Ми запропонували Америці кілька сильних угод в галузі оборони, які можуть зміцнити обидві наші країни, і маємо зробити більш змістовним наш діалог з Америкою щодо цих угод", — додав Зеленський.

6 жовтня президент інформував, що доручив уряду, Офісу президента та секретарю РНБО до кінця року розробити та представити ключові елементи програми контрольованого експорту української зброї.