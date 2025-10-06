Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив Кабінету міністрів, Офісу президента та секретарю РНБО до кінця року розробити та представити ключові елементи програми контрольованого експорту української зброї під робочою назвою "Зброя".

Про це глава держави повідомив під час Міжнародного форуму оборонних індустрій.

За його словами, вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, США та на Близькому Сході. Передбачається, що вони запрацюють до кінця року

"Розраховую, що відкриття експорту, відкриття нових спільних підприємств разом із залученням інвестицій в Україну дасть нам змогу ще значно масштабувати нашу оборонну промисловість. Українці — народ не войовничий, але захищати свій дім ми вміємо", — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна вже виходить на наступний етап, створюючи спільні оборонні виробництва як в Україні, так і в країнах-партнерах.

"Фактично так ми інтегруємо Україну в західний світ, зокрема, і такою інтеграцією наших спроможностей вітчизняного виробництва. Настав час запускати експорт нашої української зброї — тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні сьогодні тут, в Україні, для захисту", — додав президент.

Нагадаємо, 24 вересня під час виступу на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський запропонував учасникам Генасамблеї ООН українські розробки у сфері БПЛА.

"Україна не має великих товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах, але у нас є безпілотники, які можуть літати на 2000-3000 кілометрів. Ми відкрили експорт зброї та готові ділитися тим, що вже зарекомендувало себе на полі бою", — сказав він.