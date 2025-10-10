На 96 залізничних вокзалах України розгорнули "пункти незламності". Там безплатно можна підзарядити ґаджети, скористатися інтернетом через Starlink, випити чаю.

Про це українцям нагадали у Міністерстві розвитку громад та територій України.

Для безперебійної роботи "пунктів незламності" сформовано резерви пально-мастильних матеріалів, тому генератори забезпечують стабільне електропостачання навіть за тривалих відключень світла.

Також кожен "пункт незламності" обладнаний необхідним для комфорту відвідувачів: термопотами для приготування гарячих напоїв, ковдрами та іншими засобами першої потреби.

Окрім цього, на 50 вокзалах у "пунктах незламності" облаштовано дитячі куточки, де малюки можуть комфортно відпочити й розважитися під час очікування поїзда.

Ще у грудні 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що Мінцифра удосконалила мапу з "пунктами незламності" у застосунку "Дія". Її можна завантажити й тоді вона буде доступна в офлайн форматі, навіть коли буде відсутній зв’язок та інтернет.

Масований удар РФ по Україні 10 жовтня

Проти ночі 10 жовтня РФ завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, частина Києва, Київська область та ще низка областей залишились без світла. Також внаслідок атаки у столиці та інших містах є поранені, а в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик.

Як повідомили у Повітряних силах, загалом РФ запустила по Україні 465 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів, а також ударила 32 ракетами. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 405 БПЛА та 15 ракет. Внаслідок цієї російської атаки зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БПЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на семи локаціях.