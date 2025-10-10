Внаслідок російських ударів пошкоджено обладнання на теплоелектростанціях ДТЕК

У ніч на 10 жовтня Росія атакувала теплоелектростанції (ТЕС) компанії ДТЕК внаслідок чого пошкоджено обладнання.

Про це повідомила пресслужба компанії у Telegram.

"Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", — кажуть там.

У ДТЕК додали, що загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну теплоелектростанції компанії були обстріляні понад 200 разів.

У ніч на 10 жовтня РФ завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, частина Києва, Київська область та ще низка областей залишились без світла. Також внаслідок атаки у столиці та інших містах є поранені, а в Запоріжжі — загинув 7-річний хлопчик.

У Києві та дев'ятьох областях країни діють аварійні відключення світла.