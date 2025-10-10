Перейти до основного змісту
Внаслідок російських ударів пошкоджено обладнання на теплоелектростанціях ДТЕК
ОбстрілиЕлектроенергіяУКРАЇНАРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуЕКОНОМІКАЕНЕРГОСИСТЕМАВІЙНА

Внаслідок російських ударів пошкоджено обладнання на теплоелектростанціях ДТЕК

Дмитро Михайлов
Енергетики під час ремонтних робіт на пошкодженій внаслідок російського удару теплоелектростанції компанії ДТЕК, Україна, 28 листопада 2024 року. Getty Images/Bloomberg/Olga Ivashchenko

У ніч на 10 жовтня Росія атакувала теплоелектростанції (ТЕС) компанії ДТЕК внаслідок чого пошкоджено обладнання.

Про це повідомила пресслужба компанії у Telegram.

"Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Працюємо над усуненням наслідків", — кажуть там.

У ДТЕК додали, що загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну теплоелектростанції компанії були обстріляні понад 200 разів.

У ніч на 10 жовтня РФ завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, частина Києва, Київська область та ще низка областей залишились без світла. Також внаслідок атаки у столиці та інших містах є поранені, а в Запоріжжі — загинув 7-річний хлопчик.

У Києві та дев'ятьох областях країни діють аварійні відключення світла.

