Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що після масованого російського обстрілу енергооб'єктів України найскладнішою ситуація з енергопостачанням залишається на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Чернігівщині.

Про це вона повідомила у Facebook.

Також, за її словами, "непроста" ситуація на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Гринчук розповіла, що станом на 12:00 енергетики завершили відновлювальні роботи в Павлограді на Дніпропетровщині.

"Скасовані спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти. Також енергетики повернули світло 270 тисячам абонентів у Києві", — йдеться у дописі Гринчук.

Міністерка зазначила, що енергетики негайно розпочали оцінювати збитки та ремонтні роботи, щойно це стало безпечно, й запевнила, що вони докладають "максимум зусиль", щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців.

Окрім цього вона поінформувала, що Міненерго кожні дві години повідомлятиме актуальну інформацію про ситуацію в енергосистемі та темпи відновлювальних робіт.

"Енергетики мають чіткі інструкції, як діяти за різних обставин. Продовжуємо комунікувати з міжнародними партнерами для посилення захисту енергетичної інфраструктури та зміцнення нашої енергетичної стійкості. Енергетики ж працюють цілодобово, щоб усунути наслідки атак", — додала Гринчук.

Проти ночі 10 жовтня РФ завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, частина Києва, Київська область та ще низка областей залишились без світла. Також внаслідок атаки у столиці та інших містах є поранені, а в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик.

Як повідомили у Повітряних силах, загалом РФ запустила по Україні 465 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів, а також ударила 32 ракетами. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 405 БПЛА та 15 ракет. Внаслідок цієї російської атаки зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БПЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на семи локаціях.