Дональд ТрампСШАБЛИЗЬКИЙ СХІДПОЛІТИКАПОЛІТИКАСВІТ

Трамп повідомив про плани відвідати Близький схід

Юрій Свиридюк
Президент США Дональд Трамп повідомив, що планує наприкінці цього тижня здійснити поїздку на Близький Схід.

Про це він повідомив під час спілкування із журналістами у Білому домі 8 жовтня.

Він уточнив, що візит може відбутися вже 12 жовтня. За його словами, поїздка пов’язана з фіналізацією домовленостей у межах палестино-ізраїльського врегулювання.

"Я можу відправитися туди наприкінці тижня, можливо, в неділю. Думаю, це станеться, високі шанси, що це станеться", — заявив Трамп.

Він не уточнив, до якої саме країни Близького Сходу вирушить і які домовленості обговорюватимуться.

У єгипетському місті Шарм-ель-Шейх тривають переговори щодо плану президента США Дональда Трампа про закінчення війни в Секторі Гази. ХАМАС і представники Ізраїлю обмінялися списками ізраїльських заручників і палестинських в'язнів, які мають бути звільнені в межах обміну.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив журналістам, що Трамп попросив Туреччину допомогти переконати ХАМАС підтримати його план, і що Анкара обговорює з групою найкращий підхід до майбутнього палестинської держави.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

  • Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;
  • Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;
  • США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;
  • У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;
  • Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;
  • США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;
  • Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);
  • За умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

