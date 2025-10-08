У єгипетському місті Шарм-ель-Шейх, де тривають переговори щодо плану президента США Дональда Трампа про закінчення війни в Секторі Гази, ХАМАС і представники Ізраїлю обмінялися списками ізраїльських заручників і палестинських в'язнів, які мають бути звільнені в межах обміну.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на представника ХАМАСу.

В угрупованні зазначили, що переговори, в яких візьмуть участь високопоставлені посадовці з питань іноземної політики та розвідки, зосереджені на механізмах припинення конфлікту, виведенні ізраїльських військ із Гази та угоді про обмін.

Одним із найбільших каменів спотикання буде тиск на ХАМАС щодо роззброєння, питання, яке поки що не хочуть обговорювати на переговорах, повідомило палестинське джерело, близьке до переговорів.

За його словами, терміни реалізації першого етапу 20-пунктної ініціативи Трампа поки що не узгоджені. Напередодні президент США висловив оптимізм щодо прогресу в досягненні угоди між Ізраїлем і ХАМАСом.

ХАМАС хоче постійного і всеосяжного припинення вогню, повного виведення ізраїльських військ та негайного початку комплексного процесу реконструкції під керівництвом палестинського "національного технократичного органу".

Ізраїль, зі свого боку, вимагає роззброєння ХАМАСу, що угруповання відхиляє. ХАМАС заявив, що не здасть свою зброю, доки не буде створено Палестинську державу.

Американські чиновники натякають, що спочатку вони хочуть зосередити переговори на припиненні бойових дій та логістиці звільнення ізраїльських заручників у Газі та палестинських утримуваних осіб в Ізраїлі.

Очікується що в переговорах візьме участь американська делегація, зокрема спецпредставник Стів Віткофф і Джаред Кушнер, який обіймав посаду посланця на Близькому Сході під час першої каденції Трампа.

За словами ізраїльського чиновника, міністр зі стратегічних питань Ізраїлю Рон Дермер, близький до прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, має приєднатися до переговорів у середу в другій половині дня. Крім того, очікується, що в переговорах також візьмуть участь прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані, який є ключовим посередником, та голова турецької розвідки Ібрагім Калин. Джерело в турецькій сфері безпеки повідомило, що Калин консультувався з представниками США, Єгипту та ХАМАС.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив журналістам, що Трамп попросив Туреччину допомогти переконати ХАМАС підтримати його план, і що Анкара обговорює з групою найкращий підхід до майбутнього палестинської держави.

Ердоган заявив, що Газа має залишатися частиною Палестинської держави за будь-якого післявоєнного сценарію, і нею мають керувати палестинці. Він додав, що питання розміщення іноземних військ у Газі та гарантування безпеки там слід обговорити детально, і Анкара готова зробити свій внесок у всі зусилля.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

За умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.