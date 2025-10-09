Перейти до основного змісту
Рада в першому читанні ухвалила створення Кіберсил ЗСУ
Рада в першому читанні ухвалила створення Кіберсил ЗСУ

Юрій Свиридюк
Дарина Коломієць
Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №12349 про створення Кіберсил Збройних сил України. За відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з парламенту.

Документ встановлює правові, організаційні та фінансові основи діяльності Кіберсил, а також визначає їхні завдання щодо захисту інформаційного простору та критичної інфраструктури держави.

Планується, що Кіберсили стануть частиною Збройних сил України та координуватимуть свої дії з іншими військовими та державними органами у сфері кібербезпеки.

