Міністри енергетики ЄС обговорять поступове припинення імпорту нафти й газу з РФ

Міністри енергетики Євросоюзу на наступному засіданні обговорять поступове припинення імпорту російських енергоносіїв.

Про це Суспільному повідомив топ-дипломат ЄС.

8 жовтня посли ЄС зібралися для обговорення питання ініціативи щодо поступової відмови від російських енергоносіїв. Вони домовилися передати запропонований закон своїм міністрам енергетики.

Згідно з інформацією на сайті Ради ЄС, наступне відповідне засідання міністрів заплановане на 20 жовтня. Очікується, що вони досягнуть угоди ("загальний підхід") щодо пропозиції поступово припинити імпорт газу та нафти з Росії, що залишився, з повною забороною до 1 січня 2028 року.

Запропоноване регулювання стосується як газопровідного газу, так і скрапленого природного газу (СПГ) і є ключовим результатом "дорожньої карти REPowerEU щодо припинення російського імпорту енергії", виданої Європейською комісією в травні 2025 року.

"Сьогодні на засіданні послів ЄС загалом була широка підтримка цієї ініціативи, головування Данії вирішило, що тепер рішення прийматимуть міністри на засіданні Ради з питань енергетики. Але сьогодні не було заплановано прийняття рішення", — сказав дипломат.

Нагадаємо, раніше Словаччина й Угорщина виступали проти цього плану. Проте для цього підтримки не потрібна одностайність, рішення щодо енергетики ухвалюються кваліфікованою більшістю.

Раніше цього дня агенція Reutera писала, що Франція та Італія підтримують загальний план, але хочуть, аби поставки або попередньо авторизувалися – якщо влада зможе забезпечити це достатньо швидко – або перевірялися владою після прибуття до ЄС, щоб забезпечити дотримання заборони, повідомили дипломати ЄС.