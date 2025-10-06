Чехія зашкодить собі припиненням ініціативи щодо боєприпасів — Павел

Президент Чехії Петр Павел застеріг від припинення ініціативи щодо боєприпасів для України. Раніше лідер партії ANO та експремʼєр Чехії Андрей Бабіш заявляв, що припинить ініціативу щодо боєприпасів для України коли знову стане премʼєром країни після виборів до парламенту.

Заяву Петра Павла передає чеське видання Ceske Noviny.

"Якщо ми якимось чином скоротимо або навіть припинимо цю підтримку, то ми зашкодимо, перш за все, собі. Але припинення підтримки також негативно вплине на Україну, де загине набагато більше людей", — сказав Петр Павел.

Президент Чехії наголосив, що йдеться про довіру до Чехії та інтереси Чехії та партнерів країни.

Раніше у коментарі кореспондентці Суспільного Бабіш заявив, що вважає несправедливим розподіл чеського бюджету, частина якого йде на підтримку України, зокрема, й на ініціативу Чехії з постачання боєприпасів для ЗСУ. За його словами, це має організовувати НАТО.

"Ми допомагаємо Україні через Євросоюз. ЄС допомагає Україні, і це передбачено в наступному європейському бюджеті... Але якщо у нас немає коштів для чеських громадян на ліки та основні соціальні потреби, то, звичайно, ми повинні спочатку подбати про них", — сказав політик.

Окрім цього, на його думку, Україна не готова до вступу в Євросоюз, адже, мовляв, "спочатку потрібно закінчити війну".